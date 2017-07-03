Пусть минстрой выйдет на субботник на наш долгострой — дольщики ТехноСити в Хабаровске

Ключи от квартир дольщики «ТехноСити», участники государственных целевых программ «Молодая семья» и «Жилище», должны были получить в 2014 году, но сроки сдачи жилья в строй переносили пять раз, причем в последний раз на март 2019 года. В начале июня этого года за неделю до прямой линии с Владимиром Путиным дольщики ООО «ТехноСити» разместили на YouTube видеообращение к президенту РФ, попросив его о помощи. После этого их вызвали на совещание в минстрой, где выдали уведомления с новой датой ввода домов первой очереди — 1 октября 2017 года.

Напомним, на прошедшем в конце прошлой недели совещании в реготделении ЕР собрались все заинтересованные стороны по проекту строительства ЖК «Радужный» на улице Хорышева. Это и застройщик ООО «ТехноСити», дольщики, минстрой, представители «Водоканала» администрации города, Госстройнадзора и силовых структур: прокуратуры, Следкома и УЭБиПК.

— Мы не то чтобы не верим тому, о чем говорили на совещании, просто есть устойчивое ощущение дежавю, мы все ходим и ходим по кругу. Год назад тоже обсуждалось, что надо сделать застройщику, что минстрою, и ничего сделано не было. Ну и как верить, если звучат те же обещания? — говорит Наталья Прокопенко и ее поддерживают остальные дольщики ООО «ТехноСити», бывшие на совещании.

Дольщики ООО «ТехноСити» предлагают минстрою Хабаровского края перейти от слов к делу и вместе с застройщиком выйти на субботник на их недостроенный объект. После очередного совещания, которому мы уже не верим, у нас надежда только на помощь губернатора, сообщила корр. ИА AmurMedia участница долевого строительства Наталья Прокопенко, мать двоих детей, ждущая обещанное жилье с 2014 года.

Очень бы хотелось, чтобы Вячеслав Шпорт отчитал всех, кто нам весь год писал отписки, что мы, дескать, находимся на особом контроле, а потом бы решил наши проблемы

Как сообщил на совещании владелец компании-застройщика ООО «ТехноСити» Виктор Мысляев, на сегодняшний день, чтобы сдать дома первой очереди, не хватает 7,5 млн рублей. Кроме того, на застройщике «висят» еще миллионные долги по другим обязательствам Для восполнения этой суммы застройщик предлагает три варианта: вывод на тендер минстроя 24 квартир, деньги от реализации которых и будут направлены на достройку, кредит в Сбербанке и реализация квартир в других домах, полученных «ТехноСити» в качестве дебиторской задолженности.

В минстрое подтвердили, что участие в тендере позволит компании довести строительство первой очереди до благополучного финала 1 октября.

Своим мнением поделились и представители контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Так, по данным прокуратуры, в действиях застройщика не выявлены факты нецелевого расходования средств, а итоги проверки Следкома в рамках статьи 160 УК РФ станут известны 13 июля.

Один финансовый вопрос так и остался невыясненным — о 34-миллионном долге «ТехноСити» перед «Водоканалом». Представители МУП «Водоканал» решительно заявили, что не согласны с тем, что неожиданно выпали из расчетов застройщика. То есть застройщик надеется, что работы будут выполнены, а заплатит за них не он, а кто-то и как-то.

— Застройщик назвал 7,5 млн рублей, нужных ему для продолжения строительства, а наши 13 млн рублей (стоимость платы за техподключение трех домов первой очереди — прим. редакции) не назвал, — подчеркнули на встрече представители «Водоканала».

В минстрое, между тем, утверждают, что вопрос практически решен, и в любом случае подключение домов к сетям «Водоканала» произойдет вне зависимости от того, есть оплата или нет.

Однако дольщикам заверений даже на уровне министерства и партии власти мало — их было слишком много за 3,5 года ожидания. Завтра предстоит еще одна встреча. На этот раз в Белом доме.