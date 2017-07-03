Пусть минстрой выйдет на субботник на наш долгострой — дольщики ТехноСити в Хабаровске
Уставшие от бесконечных обещаний горожане говорят, что теперь надеются только на губернатора и ждут не дождутся встречи с ним.
Уставшие от бесконечных обещаний горожане говорят, что теперь надеются только на губернатора и ждут не дождутся встречи с ним.
Хабаровск, 3 июля, AmurMedia.
Дольщики ООО «ТехноСити» предлагают минстрою Хабаровского края перейти от слов к делу и вместе с застройщиком выйти на субботник на их недостроенный объект. После очередного совещания, которому мы уже не верим, у нас надежда только на помощь губернатора, сообщила корр. ИА AmurMedia участница долевого строительства Наталья Прокопенко, мать двоих детей, ждущая обещанное жилье с 2014 года.
— Мы не то чтобы не верим тому, о чем говорили на совещании, просто есть устойчивое ощущение дежавю, мы все ходим и ходим по кругу. Год назад тоже обсуждалось, что надо сделать застройщику, что минстрою, и ничего сделано не было. Ну и как верить, если звучат те же обещания? — говорит Наталья Прокопенко и ее поддерживают остальные дольщики ООО «ТехноСити», бывшие на совещании.
Напомним, на прошедшем в конце прошлой недели совещании в реготделении ЕР собрались все заинтересованные стороны по проекту строительства ЖК «Радужный» на улице Хорышева. Это и застройщик ООО «ТехноСити», дольщики, минстрой, представители «Водоканала» администрации города, Госстройнадзора и силовых структур: прокуратуры, Следкома и УЭБиПК.
Ключи от квартир дольщики «ТехноСити», участники государственных целевых программ «Молодая семья» и «Жилище», должны были получить в 2014 году, но сроки сдачи жилья в строй переносили пять раз, причем в последний раз на март 2019 года. В начале июня этого года за неделю до прямой линии с Владимиром Путиным дольщики ООО «ТехноСити» разместили на YouTube видеообращение к президенту РФ, попросив его о помощи. После этого их вызвали на совещание в минстрой, где выдали уведомления с новой датой ввода домов первой очереди — 1 октября 2017 года.
Очень бы хотелось, чтобы Вячеслав Шпорт отчитал всех, кто нам весь год писал отписки, что мы, дескать, находимся на особом контроле, а потом бы решил наши проблемы
Как сообщил на совещании владелец
В минстрое подтвердили, что участие в тендере позволит компании довести строительство первой очереди до благополучного финала 1 октября.
Своим мнением поделились и представители
Один финансовый вопрос так и остался невыясненным — о 34-миллионном долге «ТехноСити» перед «Водоканалом». Представители МУП «Водоканал» решительно заявили, что не согласны с тем, что неожиданно выпали из расчетов застройщика. То есть застройщик надеется, что работы будут выполнены, а заплатит за них не он, а
— Застройщик назвал 7,5 млн рублей, нужных ему для продолжения строительства, а наши 13 млн рублей (стоимость платы за техподключение трех домов первой очереди — прим. редакции) не назвал, — подчеркнули на встрече представители «Водоканала».
В минстрое, между тем, утверждают, что вопрос практически решен, и в любом случае подключение домов к сетям «Водоканала» произойдет вне зависимости от того, есть оплата или нет.
Однако дольщикам заверений даже на уровне министерства и партии власти мало — их было слишком много за 3,5 года ожидания. Завтра предстоит еще одна встреча. На этот раз в Белом доме.
— Мы попали в настоящую западню. Главная проблема — в нашем застройщике, которого ни министерство строительства, ни надзорные органы не могут заставить работать. При этом банкротство тоже не наш вариант, так как в этом случае наши шансы получить жилье в этом году равны 0, — говорит Наталья Прокопенко. — Кто нам может помочь? Мы надеемся, что губернатор, но нам так и не сказали до сих пор, с кем именно из руководства правительства края мы завтра встречаемся. Мы второй год никак не можем к нему прорваться, хоть и просили об этом. Очень бы хотелось, чтобы Вячеслав Шпорт отчитал всех, кто нам весь год писал отписки, что мы, дескать, находимся на особом контроле, а потом бы решил наши проблемы. Сам Вячеслав Иванович