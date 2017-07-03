На Среднем Урале зафиксирован рост производства сельхозпродукции

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на региональное министерство АПК и продовольствия, с января этого года в регионе было произведено 287 тыс. т молока, это на 6% больше показателя прошлого года. Стоит напомнить, что по данным министерства сельского хозяйства России показатель роста производства молока в Свердловской области один из самых высоких в России.

«Отрадно, что производство молока выросло во всех категориях хозяйств региона. На крупных предприятиях — на 7%, в фермерских хозяйствах — на 4%, на 0,3% в — частных подворьях области. Это говорит о том, что коровы едят качественные корма, условия содержания животных улучшаются», — рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Также с начала этого года в Свердловской области было произведено 617 млн штук яиц, это почти на 2% больше показателя прошлого года и 99 тыс. т мяса, что соответствует уровню прошлого года.

Напомним, вопрос продовольственной безопасности региона держится под особым контролем врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.