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14:34 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале зафиксирован рост производства сельхозпродукции

С начала текущего года в Свердловской области произведено собственных продуктов питания на 22,1 млрд руб. Рост по сравнению с прошлым годом составил 1,8%.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на региональное министерство АПК и продовольствия, с января этого года в регионе было произведено 287 тыс. т молока, это на 6% больше показателя прошлого года. Стоит напомнить, что по данным министерства сельского хозяйства России показатель роста производства молока в Свердловской области один из самых высоких в России.

«Отрадно, что производство молока выросло во всех категориях хозяйств региона. На крупных предприятиях — на 7%, в фермерских хозяйствах — на 4%, на 0,3% в — частных подворьях области. Это говорит о том, что коровы едят качественные корма, условия содержания животных улучшаются», — рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Также с начала этого года в Свердловской области было произведено 617 млн штук яиц, это почти на 2% больше показателя прошлого года и 99 тыс. т мяса, что соответствует уровню прошлого года.

Напомним, вопрос продовольственной безопасности региона держится под особым контролем врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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