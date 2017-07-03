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10:55 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске объявлена борьба с незаконной расклейкой объявлений

В Челябинске ужесточат меры в борьбе с незаконной расклейкой объявлений на остановках и столбах. Об этом стало известно сегодня, 3 июля, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Источник: Uralpress.ru

Привлечь к ответственности расклейщиков объявлений очень нелегко. Для этого стражам порядка их нужно поймать, что называется «за руку» на месте. Как правило, эти объявления касаются концертной деятельности и гастролей различных групп в наш город.

«Я предлагаю собрать организаторов этих концертных мероприятий и серьезно поговорить. И мы попробуем изменить процедуру наказания за самовольную расклейку объявлений. Сейчас ответственность несет исполнитель. Нужно сделать так, чтобы отвечал заказчик», — отметил председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Напомним, сейчас штраф за незаконную расклейку объявлений для физического лица — 3 тысячи рублей.

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