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10:49 (мск), источник: БЕЛТА

Оператор velcom в ночь на 4 июля не будет принимать платежи

«В связи с подготовкой к переходу на международную структуру номера счета IBAN и проведением соответствующих технологических работ в ночное время 4 июля в период с 00.00 до 6.00 будет приостановлен прием платежей в пользу компании velcom», — говорится в сообщении оператора.

Источник: БЕЛТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom в ночь на 4 июля не будет принимать платежи. Такая информация размещена на сайте оператора, сообщает БЕЛТА.

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«В связи с подготовкой к переходу на международную структуру номера счета IBAN и проведением соответствующих технологических работ в ночное время 4 июля в период с 00.00 до 6.00 будет приостановлен прием платежей в пользу компании velcom», — говорится в сообщении оператора.

Как сообщалось, с 4 июля Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022.

Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории страны и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

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