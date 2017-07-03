В Калининградскую область не пустили 21 тонну креветок из Эквадора
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион партию креветок из Эквадора. Товар везли через пункт пропуска в порту Балтийска.
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион партию креветок из Эквадора. Товар везли через пункт пропуска в порту Балтийска.
При проверке инспекторы обнаружили нарушение ветеринарных требований. В частности, в сертификате не была указана дата выработки продукции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Оформление груза приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Эквадора.