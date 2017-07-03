Андрей Бочаров: «Мост через Ахтубу будет открыт 1 ноября»

По словам руководителя облкомдортранса Анатолия Васильева, на сегодняшний день выполнен объем работ на 11 млрд рублей при общей стоимости строительства 14 млрд рублей. До 30 сентября объём работ будет выполнен ещё на 1,1 млрд рублей.

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу, открыть движение по мосту 1 ноября нынешнего года. На выполнение поставленной задачи направлены силы и средства. История строительства носит драматичный характер. Контракт на возведение нового мостового комплекса через Ахтубу был заключен еще в 2009 году, пуск планировался на 2011 год. Однако недостаток финансирования привел к том, что все работы были свёрнуты.

Лишь в 2014 году, с приходом Андрея Бочарова на пост губернатора области, удалось коренным образом переломить ситуацию. За три года удалось наладить финансирование на сумму 4,5 млрд рублей, что позволило к 2017 году довести готовность строительства до 76 процентов. Ситуация, многим казавшаяся безнадежной, вошла в нормальное русло, хотя для этого пришлось приложить немалые усилия.