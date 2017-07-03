Андрей Бочаров: «Мост через Ахтубу будет открыт 1 ноября»
Губернатор Андрей Бочаров совершил инспекционную поездку в Среднеахтубинский район. В частности, он побывал на строительстве моста через Ахтубу. Работы здесь идут полным ходом.
Губернатор Андрей Бочаров совершил инспекционную поездку в Среднеахтубинский район. В частности, он побывал на строительстве моста через Ахтубу. Работы здесь идут полным ходом.
По словам руководителя облкомдортранса Анатолия Васильева, на сегодняшний день выполнен объем работ на 11 млрд рублей при общей стоимости строительства 14 млрд рублей. До 30 сентября объём работ будет выполнен ещё на 1,1 млрд рублей.
Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу, открыть движение по мосту 1 ноября нынешнего года. На выполнение поставленной задачи направлены силы и средства. История строительства носит драматичный характер. Контракт на возведение нового мостового комплекса через Ахтубу был заключен еще в 2009 году, пуск планировался на 2011 год. Однако недостаток финансирования привел к том, что все работы были свёрнуты.
Лишь в 2014 году, с приходом Андрея Бочарова на пост губернатора области, удалось коренным образом переломить ситуацию. За три года удалось наладить финансирование на сумму 4,5 млрд рублей, что позволило к 2017 году довести готовность строительства до 76 процентов. Ситуация, многим казавшаяся безнадежной, вошла в нормальное русло, хотя для этого пришлось приложить немалые усилия.
— Нам приходится наращивать объёмы дорожного строительства, чтобы наверстать упущенное в предыдущие годы, — заметил Андрей Бочаров. — При этом приходятся устранять допущенные в прошлом недостатки. Помимо большого объёма, дополнительную нагрузку создаёт то обстоятельство, что работы идут на территории природоохранного парка
Общая протяженность нового мостового комплекса составляет 6,5 км. Он включает в себя 4 полосы движения. На возведение объекта понадобилось боле 90 тыс. кубометров бетона и почти 15 тыс. тонн высококлассного металла.
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Губернатор обозначил возведение мостового комплекса в Среднеахтубинском районе как стратегическое.
— Поток автотранспорта будет только расти в связи с развитием маршрута из Китая в Иран, — заявил Андрей Бочаров. — Мы смотрим далеко вперёд. В Казахстане работы по строительству маршрута идут активно. До Волгоградской области осталось около 250 км. Следующим этапом работ в Среднеахтубинском районе станет проектирование 3 и 4 пусковых комплексов автодороги.
Единый комплекс, о котором упомянул губернатор, состоит из четырех объектов. Это — мостовые переходы через Волгу, Ахтубу, автодорога «Краснослободск — Средняя Ахтуба» и дорога, которая соединит трассу от Мамаева кургана до Третьей продольной. Последнюю дорогу, имеющую крайне важное значение для развития региона, только ещё предстоит построить. Будущий комплекс обеспечит транзитную связь транспортных коридоров и транспортных потоков «Север-Юг» и «Запад-Восток», открыв новые перспективы сотрудничества со странами Средней Азии, Китаем и Ираном. К тому же, позволит разгрузить продольные магистрали, проходящие по территории Волгограда, убрав с них транспорт, движущийся со стороны Волжского, Республики Казахстан на Третью продольную магистраль с выходом на федеральные дорожные трассы на Москву, Ростов и Саратов.
Реализация инфраструктурных проектов и комплексное развитие территорий — приоритетные направления долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. В решении этих задач регион получил поддержку Минтранса РФ, Федерального дорожного агентства и других ключевых профильных ведомств. В результате в 2016 году в Волгоградской области дорожными работами было охвачено порядка 400 километров трасс и 12 мостовых сооружений. Большой объем ремонта и строительства предстоит выполнить и в 2017-ом.