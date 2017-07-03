Красноярские работодатели готовы брать на работу инвалидов
Людей с ограниченными возможностями здоровья на работу могут принять как коммерческие организации, так муниципальные и государственные учреждения.
Людей с ограниченными возможностями здоровья на работу могут принять как коммерческие организации, так муниципальные и государственные учреждения.
Красноярские работодатели готовы брать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего им предлагают надомный труд, вакансии вахтёров, сторожей и уборщиков. Но при наличии соответствующего образования возможны и другие варианты.
Недавно в администрации Свердловского района прошло рабочее совещание с участием представителей 28
Напомним, что 29 июня на сессии Заксобрания во втором чтении депутаты рассмотрели и приняли изменения в закон края «О квотировании рабочих мест для инвалидов». С учетом поправок рабочие места для людей с ограниченными возможностями теперь обязаны выделять организации с численностью работников от 35 человек (ранее минимальной численностью было 100 человек). Это значительно увеличивает количество предложений на рынке труда.