Новую станцию химочистки построят на хабаровской ТЭЦ-2

На закупку оборудования уже выделили примерно 32 миллиона рублей. Его монтаж запланирован на 2018 год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«Строительство должно было начаться еще в 2013 году, однако из-за наводнения проект был отправлен на перепроектирование. С учетом всех доработок строительство может начаться в этом году. Строительство планируем завершить за два года», — рассказал директор ТЭЦ-2 Олег Калашников. По его словам, после ввода объекта с ТЭЦ-2 больше не будут производиться сбросы воды в реку.

Также Олег Калашников отметил, что завершается строительство дамбы по периметру ТЭЦ-2. По плану объект должен быть готов к концу лета. Сооружение длиной 650 метров и два метра в высоту сможет сдержать паводок в Амуре более восьми метров. Стоимость дамбы — 90 миллионов рублей.