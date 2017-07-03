Новую станцию химочистки построят на хабаровской ТЭЦ-2
На хабаровской ТЭЦ-2 построят новую станцию химочистки. Общая стоимость проекта — около 80 миллионов рублей.
На хабаровской ТЭЦ-2 построят новую станцию химочистки. Общая стоимость проекта — около 80 миллионов рублей.
На закупку оборудования уже выделили примерно 32 миллиона рублей. Его монтаж запланирован на 2018 год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
«Строительство должно было начаться еще в 2013 году, однако
Также Олег Калашников отметил, что завершается строительство дамбы по периметру ТЭЦ-2. По плану объект должен быть готов к концу лета. Сооружение длиной 650 метров и два метра в высоту сможет сдержать паводок в Амуре более восьми метров. Стоимость дамбы — 90 миллионов рублей.