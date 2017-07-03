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11:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Новую станцию химочистки построят на хабаровской ТЭЦ-2

На хабаровской ТЭЦ-2 построят новую станцию химочистки. Общая стоимость проекта — около 80 миллионов рублей.

На закупку оборудования уже выделили примерно 32 миллиона рублей. Его монтаж запланирован на 2018 год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«Строительство должно было начаться еще в 2013 году, однако из-за наводнения проект был отправлен на перепроектирование. С учетом всех доработок строительство может начаться в этом году. Строительство планируем завершить за два года», — рассказал директор ТЭЦ-2 Олег Калашников. По его словам, после ввода объекта с ТЭЦ-2 больше не будут производиться сбросы воды в реку.

Также Олег Калашников отметил, что завершается строительство дамбы по периметру ТЭЦ-2. По плану объект должен быть готов к концу лета. Сооружение длиной 650 метров и два метра в высоту сможет сдержать паводок в Амуре более восьми метров. Стоимость дамбы — 90 миллионов рублей.

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