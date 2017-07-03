Рост тарифов на коммуналку в Челябинске 1 июля превысил предельные индексы
Вместе с южноуральской столицей увеличение произошло еще в 11
Вместе с южноуральской столицей увеличение произошло еще в 11
В Челябинске 1 июля 2017 года рост тарифов на
Эксперты исследовали утвержденный в регионах уровень роста тарифов по пяти основным видам коммунальных услуг — электро- и теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение — в 15 российских миллионниках. Установлено, что в 11-ти из них 1 июля рост тарифов на основные
Анализ показал, что для тарифов на электроэнергию превышение зафиксировано в
Тарифы на горячее водоснабжение превысили предельные индексы в Москве, Челябинске, Самаре,
В Челябинской области предельный индекс роста платы за ЖКУ был установлен на уровне 3,9%. Превышение произошло по горячему водоснабжению — 5,7%, по холодному — 15,6% и водоотведению — 15%.
Вопиющая ситуация наблюдается в Нижнем Новгороде, где предельный индекс превышен в 4,3 раза, в результате чего холодная вода для населения города стала самой дорогой среди 15 рассмотренных крупнейших городов России.
Наибольшее число случаев превышения роста тарифов зафиксировано в сфере водоотведения — в Москве,
«В 2016 году мы отмечали, что затратный метод формирования тарифов на ЖКУ не учитывает возможности населения по их оплате, а коммунальные расходы являются серьезной статьей в бюджете средней российской семьи. Дальнейшее применение такого подхода без повышения прозрачности будет вызывать все большее социальное недовольство, ярким примером чему являются протесты, прошедшие в Новосибирске этой весной», — отметил заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.