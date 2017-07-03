Рост тарифов на коммуналку в Челябинске 1 июля превысил предельные индексы

В Челябинске 1 июля 2017 года рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги превысил предельные индексы — вместе с южноуральской столицей увеличение произошло еще в 11 городах-миллионниках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Эксперты исследовали утвержденный в регионах уровень роста тарифов по пяти основным видам коммунальных услуг — электро- и теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение — в 15 российских миллионниках. Установлено, что в 11-ти из них 1 июля рост тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги превысил утвержденные на федеральном уровне предельные индексы. Это произошло в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Анализ показал, что для тарифов на электроэнергию превышение зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Красноярске, Перми и Воронеже. По тарифам на тепло превышение отмечено в Волгограде и Нижнем Новгороде. Отметим, что в Волгограде рост связывается с экспериментом по передаче городских систем тепло- и водоснабжения в концессию частным компаниям.

Тарифы на горячее водоснабжение превысили предельные индексы в Москве, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде, на холодное — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске и Волгограде.

В Челябинской области предельный индекс роста платы за ЖКУ был установлен на уровне 3,9%. Превышение произошло по горячему водоснабжению — 5,7%, по холодному — 15,6% и водоотведению — 15%.

Вопиющая ситуация наблюдается в Нижнем Новгороде, где предельный индекс превышен в 4,3 раза, в результате чего холодная вода для населения города стала самой дорогой среди 15 рассмотренных крупнейших городов России.

Наибольшее число случаев превышения роста тарифов зафиксировано в сфере водоотведения — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске, Волгограде. Максимальный прирост в Нижнем Новгороде — 22,6%, что в 5,1 раза превышает установленный предельный индекс. Отсутствовало превышение только в Новосибирске, Казани и Омске.

«В 2016 году мы отмечали, что затратный метод формирования тарифов на ЖКУ не учитывает возможности населения по их оплате, а коммунальные расходы являются серьезной статьей в бюджете средней российской семьи. Дальнейшее применение такого подхода без повышения прозрачности будет вызывать все большее социальное недовольство, ярким примером чему являются протесты, прошедшие в Новосибирске этой весной», — отметил заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.