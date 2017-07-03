КСП Перми выявила нарушения при строительстве трех межшкольных стадионов

Как указано в отчете КСП, из бюджета города на строительство межшкольного стадиона при гимназии № 7, в том числе разработку проектной документации было потрачено 14,9 млн. руб. На разработку проектной и рабочей документации потрачено 706,8 тыс. руб. При этом разработка рабочей документации не требовалась. Согласно проектной документации для осуществления строительства межшкольного стадиона требуется выполнить работы по сносу 62 деревьев. Взамен сноса необходимо было посадить 186 деревьев. Как выяснили специалисты КСП, 62 дерева снесли, а компенсационную посадку деревьев не произвели, в результате муниципальному образованию город Пермь причинен ущерб в размере 706,2 тыс. руб. Также планировалось строительство пандуса для обеспечения доступа на межшкольный стадион маломобильных групп населения и школьников. На эти цели было запланировано потратить 504 тыс. руб. Однако вместо пандуса были выполнены работы по устройству лестницы и подъемника для маломобильных групп населения на общую сумму 1,2 млн. руб. Таким образом, в результате некачественно выполненной проектной документации бюджет города Перми понес дополнительные расходы в размере 678,9 тыс. руб. За некачественную разработку проектной документации предусмотрены штрафные санкции, однако гимназией они не были предъявлены. По расчетам КСП размер штрафа составляет 70,7 тыс. руб.



На строительство межшкольного стадионы школы № 40 было потрачено 17,0 млн. руб. При проверке расчета начальной максимальной цены контракта на разработку ПСД установлено ее завышение на сумму 99,6 тыс. руб. Проверкой установлено, что разработка рабочей документации не требовалась. При этом разработанная рабочая документация полностью совпадает с проектной документацией. По расчетам КСП стоимость разработки рабочей документации составила 254,9 тыс. руб. Таким образом, излишние требования по разработке рабочей документации, включенные в техническое задание к аукционной документации, привели к излишним расходам бюджета города Перми в размере 254,9 тыс. руб. По результатам проверки фактически выполненного объема работ выявлено завышение объемов работ и материалов, отраженных в акте о приемке выполненных работ. По факту установлено бортовых камней на 192,6 м меньше, чем принято по акту о приемке выполненных работ. Оплата работ акту подтверждается платежным поручением. Сметная стоимость невыполненных работ составила 117,8 тыс. руб. Таким образом, школа приняла работы на сумму 117,8 тыс. руб., которые фактически не выполнены.



На строительство межшкольного стадиона при лицее № 10 было потрачено 8,6 млн. руб. В ходе выполнения работ по строительству были выявлены дополнительные работы. 1 сентября 2015 года было заключено дополнительное соглашение о включении в контракт дополнительных работ на сумму 780,2 тыс. руб., 2 ноября 2015 года контракт расторгнут по соглашению сторон. Сумма выполненных и оплаченных работ по контракту составила 5, руб., сумма невыполненных работ 2,9 млн руб. Причина расторжения контракта — невозможность исполнения условий контракта в связи со сложившимися погодными условиями. По мнению КСП, риски неисполнения контракта были обусловлены поздней датой заключения контракта. Часть невыполненных работ были выполнены без проведения торгов двумя организациями. 14 января 2016 года по итогам проведенного аукциона заключило с прежним подрядчиком очередной контракт на выполнение работ стоимостью 2,1 млн руб. По мнению КСП, первый контракт был расторгнут с целью непредъявления подрядчику санкций за неисполнение контракта в срок. В результате проведения контрольных замеров выполненных работ установлено, что подрядчик не выполнил работы по устройству высокопрочного резинового покрытия на сумму 28,9 тыс. руб. При этом оплата работ в сумме была произведена.



Отчет по результатам проверки направлены председателю Пермской городской Думы, главе Перми, в прокуратуру города Перми.



Ъ-Online.