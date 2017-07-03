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11:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Благоустройство сквера имени Анатолия Собино началось в Ростове

Работы по благоустройству сквера имени Анатолия Собино начались в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, ведется межевание территории сквера, а также решается вопрос по снабжению ресурсами данной территории.

Работы по благоустройству сквера будут выполнены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В соответствии с концепцией благоустройства, разработанной совместно с горожанами, в сквере появятся открытая сцена, летний кинотеатр, спортивные и детские площадки.

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