Благоустройство сквера имени Анатолия Собино началось в Ростове
Работы по благоустройству сквера имени Анатолия Собино начались в донской столице.
Работы по благоустройству сквера имени Анатолия Собино начались в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, ведется межевание территории сквера, а также решается вопрос по снабжению ресурсами данной территории.
Работы по благоустройству сквера будут выполнены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В соответствии с концепцией благоустройства, разработанной совместно с горожанами, в сквере появятся открытая сцена, летний кинотеатр, спортивные и детские площадки.