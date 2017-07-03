Глава «Лаборатории Касперского» предложил предоставить властям США программный код
Евгений Касперский подтвердил, что ФБР беседовало с несколькими сотрудниками компании.
Евгений Касперский подтвердил, что ФБР беседовало с несколькими сотрудниками компании.
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что готов предоставить правительству США исходный код разрабатываемых компанией программ. Как заявил Касперский в интервью Associated Press, на этот шаг он готов пойти, чтобы положить конец слухам о якобы существующих связях компании с Кремлем.
«Если Соединенным Штатам это необходимо, мы можем раскрыть наш исходный код. Я готов сделать все, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно», — сказал он, уточнив, что согласен даже выступить перед Конгрессом США.
При этом продукция компании — особенно ее антивирусы — пользуется большой популярностью в США. Агентство подчеркивает, что конкретных доказательств предполагаемой связи Касперского с властями РФ не представлено.
Касперский подтвердил недавние сообщения СМИ о том, что агенты ФБР беседовали с по меньшей мере 12 сотрудниками компании, но добавил, что ему ничего не известно о возможных темах разговора.
«К сожалению, сейчас наши отношения с ФБР полностью сведены на нет. Если произойдет серьезное преступление, для расследования которого потребуется сотрудничество ФБР и российской стороны, сделать это будет невозможно», — констатировал он.
Глава компании вновь заверил, что «Лаборатория Касперского» занимается исключительно защитой от угроз от компьютерных вирусов и прочих киберугроз, но признался, что некогда представители властей — однако, не российских властей — намекали ему на возможное сотрудничество в сфере взлома компьютерных систем.
«Я сразу это прекратил. Даже говорить об этом не хочу», подчеркнул Касперский.
Он при этом подтвердил, что в компании работают бывшие сотрудники российских спецслужб, но напомнил, что структура «Лаборатории Касперского» такова, что конкретный человек не сможет воспользоваться ею в своих интересах.
«Мы остаемся на светлой стороне. И никогда, никогда не переходим на темную сторону», — сказал он.
Ранее The Hill сообщал, что Сенат США рассматривает проект военного бюджета, в котором прописан запрет на использование госструктурами продукции «Лаборатории Касперского»