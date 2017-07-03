Глава «Лаборатории Касперского» предложил предоставить властям США программный код

Источник: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что готов предоставить правительству США исходный код разрабатываемых компанией программ. Как заявил Касперский в интервью Associated Press, на этот шаг он готов пойти, чтобы положить конец слухам о якобы существующих связях компании с Кремлем. «Если Соединенным Штатам это необходимо, мы можем раскрыть наш исходный код. Я готов сделать все, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно», — сказал он, уточнив, что согласен даже выступить перед Конгрессом США.

AP напоминает, что в отношении «Лаборатории Касперского» неоднократно выдвигались подозрения в том, что она имеет связи с российскими спецслужбами.

При этом продукция компании — особенно ее антивирусы — пользуется большой популярностью в США. Агентство подчеркивает, что конкретных доказательств предполагаемой связи Касперского с властями РФ не представлено. Касперский подтвердил недавние сообщения СМИ о том, что агенты ФБР беседовали с по меньшей мере 12 сотрудниками компании, но добавил, что ему ничего не известно о возможных темах разговора.

Читайте также Сотрудникам Пентагона хотят запретить использовать программы Касперского