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12:22 (мск), источник: Югополис

Желающих купить завод «Молот» в Новороссийске не оказалось

Это уже вторая неудачная попытка продать предприятие.

Торги по продаже имущественного комплекса ЗАО «Новороссийский машиностроительный завод «Молот» не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает РБК-Юг со ссылкой на материалы Единого реестра сведений о банкротстве.

Результаты аукциона подвели 30 июня. Одним лотом с начальной ценой в 467 млн рублей выставили земельные участки, нежилые здания, цеха, ограда, автобусная остановка, артезианская скважина, располагавшиеся в селе Гайдук.

Ранее имущество уже выставлялось на торги по цене в 519 млн рублей. Аукцион также был признан несостоявшимся.

Завод «Молот» основан в 1993 году Предприятие выпускало запасные части и оборудование для цементной промышленности и в целом для стройиндустрии. По данным базы СПАРК, завод принадлежит физическим лицам. Чистый убыток предприятия в 2013 году составил 1,6 млн рублей, в 2014-м — 14 млн, в 2015-м компания показала небольшую прибыль в размере 46 тыс. руб. В июле 2015-го на ЗАО ввели процедуру наблюдения. На середину 2016 года задолженность предприятия достигала более 100 млн рублей.

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