Желающих купить завод «Молот» в Новороссийске не оказалось
Это уже вторая неудачная попытка продать предприятие.
Это уже вторая неудачная попытка продать предприятие.
Торги по продаже имущественного комплекса ЗАО «Новороссийский машиностроительный завод «Молот» не состоялись
Результаты аукциона подвели 30 июня. Одним лотом с начальной ценой в 467 млн рублей выставили земельные участки, нежилые здания, цеха, ограда, автобусная остановка, артезианская скважина, располагавшиеся в селе Гайдук.
Ранее имущество уже выставлялось на торги по цене в 519 млн рублей. Аукцион также был признан несостоявшимся.
Завод «Молот» основан в 1993 году Предприятие выпускало запасные части и оборудование для цементной промышленности и в целом для стройиндустрии. По данным базы СПАРК, завод принадлежит физическим лицам. Чистый убыток предприятия в 2013 году составил 1,6 млн рублей, в 2014-м — 14 млн, в 2015-м компания показала небольшую прибыль в размере 46 тыс. руб. В июле 2015-го на ЗАО ввели процедуру наблюдения. На середину 2016 года задолженность предприятия достигала более 100 млн рублей.