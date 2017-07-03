Желающих купить завод «Молот» в Новороссийске не оказалось

Торги по продаже имущественного комплекса ЗАО «Новороссийский машиностроительный завод «Молот» не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает РБК-Юг со ссылкой на материалы Единого реестра сведений о банкротстве.

Результаты аукциона подвели 30 июня. Одним лотом с начальной ценой в 467 млн рублей выставили земельные участки, нежилые здания, цеха, ограда, автобусная остановка, артезианская скважина, располагавшиеся в селе Гайдук.

Ранее имущество уже выставлялось на торги по цене в 519 млн рублей. Аукцион также был признан несостоявшимся.

Завод «Молот» основан в 1993 году Предприятие выпускало запасные части и оборудование для цементной промышленности и в целом для стройиндустрии. По данным базы СПАРК, завод принадлежит физическим лицам. Чистый убыток предприятия в 2013 году составил 1,6 млн рублей, в 2014-м — 14 млн, в 2015-м компания показала небольшую прибыль в размере 46 тыс. руб. В июле 2015-го на ЗАО ввели процедуру наблюдения. На середину 2016 года задолженность предприятия достигала более 100 млн рублей.