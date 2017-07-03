Мэрия Калининграда купила комплекс для диагностики аварийных зданий
Мэрия Калининграда купила комплекс для диагностики зданий, который сможет определить степень их аварийности, сообщает
Мэрия Калининграда купила комплекс для диагностики зданий, который сможет определить степень их аварийности, сообщает
За прибор мэрия заплатила около миллиона рублей с учетом обучения специалистов.
«Мы столкнулись с проблемой достоверности данных о состоянии аварийного дома № 70 по Московскому проспекту, — прокомментировал и.о. председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев. — Пришлось заказывать его обследование специализированной организации и платить за это большие деньги. Теперь мы будем получать максимально достоверную информацию о техническом состоянии зданий и экономить бюджетные средства. Если заказывать такие работы коммерческим организациям, то стоимость работ по обследованию одного строения — около 2 млн рублей».
Сейчас проводится наладка оборудования. Сейчас специалисты обследуют дом на улице Куйбышева, жильцы которого добиваются признания его аварийным.