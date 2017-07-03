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12:40 (мск), источник: АиФ Калининград

Мэрия Калининграда купила комплекс для диагностики аварийных зданий

Мэрия Калининграда купила комплекс для диагностики зданий, который сможет определить степень их аварийности, сообщает пресс-служба городской администрации.

За прибор мэрия заплатила около миллиона рублей с учетом обучения специалистов.

«Мы столкнулись с проблемой достоверности данных о состоянии аварийного дома № 70 по Московскому проспекту, — прокомментировал и.о. председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев. — Пришлось заказывать его обследование специализированной организации и платить за это большие деньги. Теперь мы будем получать максимально достоверную информацию о техническом состоянии зданий и экономить бюджетные средства. Если заказывать такие работы коммерческим организациям, то стоимость работ по обследованию одного строения — около 2 млн рублей».

Сейчас проводится наладка оборудования. Сейчас специалисты обследуют дом на улице Куйбышева, жильцы которого добиваются признания его аварийным.

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