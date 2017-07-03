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13:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Агропромышленная компания в Нижегородской области выплатила почти 700 тысяч долга по зарплате после возбуждения уголовного дела

В ходе расследования уголовного дела предпринятыми следователями СК мерами причиненный потерпевшим вред возмещен в полном объеме.

Агропромышленная компания в Нижегородской области выплатила почти 700 тысяч долга по зарплате после возбуждения уголовного дела.

По информации регионального СУ СК России, в Тонкинском районе с сентября 2016 по февраль 2017 года директор фирмы не выплачивал в полном объеме заработную плату сотрудникам.

Всего долг по зарплате перед 54 работниками превысила 696 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела предпринятыми следователями СК мерами причиненный потерпевшим вред возмещен в полном объеме.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате свыше 1,4 млн. рублей погашена перед работниками башкирской «Искры» после вмешательства прокуратуры.

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