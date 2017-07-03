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12:48 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Данкверт пообещал Мясниковичу ускорить рассмотрение документов по поставкам белорусской продукции

Председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси Михаил Мясникович и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт обсудили ситуацию с ограничениями поставок белорусской продукции на российский рынок.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом Михаил Мясникович сообщил в интервью программе «Контуры» в эфире телеканала ОНТ.

Мясникович и Данкверт встретились 30 июня на полях ВГС Союзного государства.

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«Он (Данкверт) в какой-то степени признает, что где-то “в сети” попали не совсем те. Что, когда выявляли тех, кто работает не совсем честно и порядочно, за компанию попали и те, кто не допускал нарушений», — рассказал председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович в беседе с Данквертом обратил внимание на важность оперативно устранить ограничения в отношении предприятий, которые работают без нарушений. Спикер подчеркнул, что действующая система позволяет это делать. По его словам, Данкверт согласился с тем, что рассматривают документы иногда слишком долго. «Он согласился, что документы, которые предъявляет белорусская сторона в подтверждение качества товаров, все-таки российской стороной рассматриваются слишком долго, и обещал принять соответствующее решение», — сказал спикер.

При этом Мясникович подчеркнул, что не все решает только руководитель, должна работать система.

Отвечая на вопрос, возможен ли приезд Данкверта в Беларусь в ближайшее время, Михаил Мясникович отметил, что это обсуждалось. «Я ему сказал: приезжайте, не бойтесь, никто вас трогать не будет», — рассказал спикер.

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