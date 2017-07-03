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12:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Доходы федерального бюджета в Иркутской области выросли почти в два раза

Доходы федерального бюджета в Иркутской области возросли почти в два раза и превысили 72 млрд рублей.

Источник: Reuters

Из Иркутской области за пять месяцев 2017 года в федеральный бюджет направлено более 72 млрд рублей. Как сообщает 3 июля пресс-служба УФНС России по региону, объем мобилизации платежей более чем на 34 млрд рублей или в 1,9 раза превысил уровень аналогичного периода 2016 года.

В структуре доходов федерального бюджета 61% приходится на налог на добычу полезных ископаемых — 44 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет более чем на 23 млрд рублей или в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Данный рост обусловлен увеличением объемов добываемой нефти, положительной динамикой мировых цен на нефть, а также увеличением расчетного коэффициента, характеризующего регион добычи и свойства нефти.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено более 30% доходов федерального бюджета (или 22 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 7 млрд рублей или в полтора раза, что обусловлено ростом мобилизации платежей (на 9 млрд рублей). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков выросли на 2 млрд рублей. Данный рост, в основном, обусловлен приобретением имущественного комплекса у налогоплательщика, администрируемого на федеральном уровне.

Акцизов на нефтепродукты в январе — мае 2017 г. поступило 3 млрд рублей. В соответствии с федеральным законом от 23.05.2016 № 145-ФЗ данные акцизы с 1 июня 2016 г. зачисляются в доход федерального бюджет (норматив зачисления в 2016 г. — 12%, в 2017 г. — 38,3%).

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