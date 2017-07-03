ИНК открыла два новых нефтяных месторождения в Иркутской области

«Иркутская нефтяная компания» открыла два новых нефтяных месторождения в границах Кийского и Средненепского участков. Защита запасов нефти и растворенного газа новых месторождений прошла на государственной комиссии по запасам федерального агентства по недропользованию (ГКЗ Роснедра). Протоколы ГКЗ о защите запасов оформлены 22 июня 2017 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИНК.

Вятшинское нефтяное месторождение, открытое в границах Кийского участка, расположено на север от Ярактинского и Ичединского месторождений. Сам Кийский участок находится в Катангском, Усть-Кутском и Киренском районах Иркутской области. Право пользования недрами участка ИНК получило по итогам аукциона, состоявшегося 19 декабря 2012 года.

«Гораздинское нефтяное месторождение открыто в границах Средненепского участка и находится в Катангском районе, севернее Токминского нефтегазоконденсатного месторождения. Право пользования недрами Средненепского участка ИНК получила по результатам аукциона, состоявшегося 18 октября 2011 года», — отметили в пресс-службе.

Открытиям предшествовала долгая кропотливая работа профильных специалистов ИНК. Поэтому и названия двух новых месторождений — Вятшинское и Гораздинское переводится со старорусского буквально как «знатный», «умелый», «искусный». После переинтерпритации имеющихся геологических данных по участкам недр был проведен комплекс поисково-оценочных работ: сейсморазведка, бурение поисковых скважин и их испытание. Следующий этап после защиты и постановки на госбаланс запасов новых месторождений — это подготовка проектов разведки месторождений.

За последние девять лет активной геологоразведочной работы группа компаний ИНК открыла на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия) 12 новых месторождений углеводородного сырья.