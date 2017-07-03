ИНК открыла два новых нефтяных месторождения в Иркутской области
Они расположены в границах Кийского и Средненепского участков.
Они расположены в границах Кийского и Средненепского участков.
«Иркутская нефтяная компания» открыла два новых нефтяных месторождения в границах Кийского и Средненепского участков. Защита запасов нефти и растворенного газа новых месторождений прошла на государственной комиссии по запасам федерального агентства по недропользованию (ГКЗ Роснедра). Протоколы ГКЗ о защите запасов оформлены 22 июня 2017 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Вятшинское нефтяное месторождение, открытое в границах Кийского участка, расположено на север от Ярактинского и Ичединского месторождений. Сам Кийский участок находится в Катангском,
«Гораздинское нефтяное месторождение открыто в границах Средненепского участка и находится в Катангском районе, севернее Токминского нефтегазоконденсатного месторождения. Право пользования недрами Средненепского участка ИНК получила по результатам аукциона, состоявшегося 18 октября 2011 года», — отметили в
Открытиям предшествовала долгая кропотливая работа профильных специалистов ИНК. Поэтому и названия двух новых месторождений — Вятшинское и Гораздинское переводится со старорусского буквально как «знатный», «умелый», «искусный». После переинтерпритации имеющихся геологических данных по участкам недр был проведен комплекс
За последние девять лет активной геологоразведочной работы группа компаний ИНК открыла на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия) 12 новых месторождений углеводородного сырья.