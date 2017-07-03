Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
Как недосып влияет на мозг
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Ходченкова, Устинова и Чиповская показали «Блокбастер» в Москве
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
СМИ: у США - "лицензия" на вмешательства в дела РФ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1450-летие Николь Кидман
12:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ИНК открыла два новых нефтяных месторождения в Иркутской области

Они расположены в границах Кийского и Средненепского участков.

«Иркутская нефтяная компания» открыла два новых нефтяных месторождения в границах Кийского и Средненепского участков. Защита запасов нефти и растворенного газа новых месторождений прошла на государственной комиссии по запасам федерального агентства по недропользованию (ГКЗ Роснедра). Протоколы ГКЗ о защите запасов оформлены 22 июня 2017 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИНК.

Вятшинское нефтяное месторождение, открытое в границах Кийского участка, расположено на север от Ярактинского и Ичединского месторождений. Сам Кийский участок находится в Катангском, Усть-Кутском и Киренском районах Иркутской области. Право пользования недрами участка ИНК получило по итогам аукциона, состоявшегося 19 декабря 2012 года.

«Гораздинское нефтяное месторождение открыто в границах Средненепского участка и находится в Катангском районе, севернее Токминского нефтегазоконденсатного месторождения. Право пользования недрами Средненепского участка ИНК получила по результатам аукциона, состоявшегося 18 октября 2011 года», — отметили в пресс-службе.

Открытиям предшествовала долгая кропотливая работа профильных специалистов ИНК. Поэтому и названия двух новых месторождений — Вятшинское и Гораздинское переводится со старорусского буквально как «знатный», «умелый», «искусный». После переинтерпритации имеющихся геологических данных по участкам недр был проведен комплекс поисково-оценочных работ: сейсморазведка, бурение поисковых скважин и их испытание. Следующий этап после защиты и постановки на госбаланс запасов новых месторождений — это подготовка проектов разведки месторождений.

За последние девять лет активной геологоразведочной работы группа компаний ИНК открыла на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия) 12 новых месторождений углеводородного сырья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Проект "Безопасные и качественные дороги" в Ангарске реализуется с опережением сроков
На озере в Челябинской области погибли шесть человек
Фото на рассвете и вечеринка: как Германия отметила победу
Зафиксирован рекордный отток иностранного капитала из России
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Власти Германии заявили о гибели людей в ДТП в Баварии
МЧС: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
ФНС получила право блокировать анонимайзеры
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
«Внедорожные» Lada Vesta начали отправлять дилерам (фото) В сети появился снимок автовоза, который перевозит первую партию недавно рассекреченных вазовских универсалов
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо Актер, режиссер и сценарист, прославившийся благодаря образу бухгалтера-недотепы, скончался в Риме
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь