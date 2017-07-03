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13:38 (мск), источник: Kazinform

В Нацбанке рассказали, как идет торговля золотыми слитками

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сколько золотых слитков продано населению за первый месяц акции, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в Нацбанке РК.

Источник: Kazinform

«С момента старта продаж золотых слитков прошло немного времени, поэтому говорить о динамике пока рано, но мы наблюдаем определенный интерес со стороны населения — поступают запросы в Национальный банк через мобильное приложение, запросы СМИ, телефонные звонки.

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Золото в форме слитка хорошо воспринимается, это простой и понятный инструмент сбережений, его можно постепенно накапливать в течение длительного времени в виде надежного инструмента сбережения, и что очень важно, теперь его можно обратно продать в банке второго уровня", — рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев.

По данным финансового регулятора, наиболее популярными среди населения стали десяти- и двадцатиграммовые слитки. «Национальным банком уже реализовано банкам второго уровня 16500 грамм золота, или 682 слитка. Эти слитки доступны для населения в отделениях банков-участников. По вопросам реализации слитков банками необходимо обращаться в банки второго уровня. В настоящее время это «Народный Банк» и «Евразийский банк», — отметил Александр Терентьев. Другие банки второго уровня пока не присоединились к программе, хотя переговоры об их участии в программе реализации золотых слитков продолжается. Напомним, 31 мая Нацбанк РК запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения. Население через банки второго уровня может приобретать золотые слитки, выпущенные Казахстанским монетным двором, весом 10, 20, 50, максимум 100 грамм.

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