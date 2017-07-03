В Нацбанке рассказали, как идет торговля золотыми слитками
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сколько золотых слитков продано населению за первый месяц акции, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в Нацбанке РК.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сколько золотых слитков продано населению за первый месяц акции, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в Нацбанке РК.
«С момента старта продаж золотых слитков прошло немного времени, поэтому говорить о динамике пока рано, но мы наблюдаем определенный интерес со стороны населения — поступают запросы в Национальный банк через мобильное приложение, запросы СМИ, телефонные звонки.
Золото в форме слитка хорошо воспринимается, это простой и понятный инструмент сбережений, его можно постепенно накапливать в течение длительного времени в виде надежного инструмента сбережения, и что очень важно, теперь его можно обратно продать в банке второго уровня", — рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев.
По данным финансового регулятора, наиболее популярными среди населения стали десяти- и двадцатиграммовые слитки. «Национальным банком уже реализовано банкам второго уровня 16500 грамм золота, или 682 слитка. Эти слитки доступны для населения в отделениях