В Нацбанке рассказали, как идет торговля золотыми слитками

«С момента старта продаж золотых слитков прошло немного времени, поэтому говорить о динамике пока рано, но мы наблюдаем определенный интерес со стороны населения — поступают запросы в Национальный банк через мобильное приложение, запросы СМИ, телефонные звонки.

Золото в форме слитка хорошо воспринимается, это простой и понятный инструмент сбережений, его можно постепенно накапливать в течение длительного времени в виде надежного инструмента сбережения, и что очень важно, теперь его можно обратно продать в банке второго уровня", — рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев.