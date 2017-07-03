Роспотребнадзор не выявил нарушений в порту Находки

С 16 июня проверки идут в отношении 7 стивидорных компаний. Инспекторы круглосуточно мониторят ситуацию в порту, заверили в Роспотребнадзоре. Сейчас в порту установлены приборы измерения концентрации угольной пыли в воздухе. За показаниями датчиков можно следить онлайн. Всего планируют установить 11 таких устройств.

Ранее школьник из Находки Андрей Боль на «Прямой линии» обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с работой порта. Уголь в городе переваливают открытым способом, пыль загрязняет окружающую среду. Прокуратура региона и Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора начали проверки.