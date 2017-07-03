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12:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Почём продукты в Башкирии: статистики назвали новые цены

УФА, 3 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на социально значимые продукты питания в июне текущего года.

По информации статистиков, килограмм говядины, кроме бескостного мяса, стоил в республике 300 рублей, свинины — 236, баранины — 354 рубля.

Куры охлажденные и мороженые традиционно дешевле — в среднем 119 рублей.

Сливочное масло обошлось в июне жителям республики в 488 рублей за килограмм, подсолнечное масло — в 94 рубля за литр.

Литр цельного пастеризованного молока 2,5−3,2 процента жирности стоил в среднем 46 рублей, цельного стерилизованного молока аналогичной жирности — 59 рублей.

Десяток куриных яиц можно было приобрести за 43 рубля. Килограмм сахара — за 42 рубля, черного байхового чая — 676 рублей, соли — 9 рублей.

Средняя цена на пшеничную муку в июне составила 29 рублей за килограмм. Стоимость хлеба и булочных изделий варьировалась от 43 до 44 рублей за килограмм. Цена на вермишель составила 46 рублей за килограмм.

Что касается круп, то килограмм шлифованного риса обошелся покупателям в 49 рублей, пшена — 24 рубля, гречки — 51 рубль.

Из овощей и фруктов, по данным исследования, самым дешевым оказался репчатый лук — 39 рублей. Стоимость моркови и картофеля составила 44 рубля, белокочанной капусты — 54 рубля, яблок — 100 рублей за килограмм.

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