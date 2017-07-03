НБУ получил документы от очередного покупателя «дочки» российского «Сбербанка»

Национальный банк Украины получил пакет документов о приобретении 100% акций дочерней структуры российского государственного «Сбербанка» в Украине от гражданина Беларуси и Кипра Виктора Прокопени.

Ранее, 27 марта, российский «Сбербанк» объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов, а Национальный банк впоследствии сообщил о получении пакета документов для согласования приобретения 100% акций банка от граждан Великобритании и РФ Григория Гусельникова и Саида Гуцериева.

По информации НБУ, по документам, полученным 30 июня, Прокопеня намерен стать владельцем 100% акций украинской дочки «Сбербанка» через «Паритетбанк», и в настоящее время регулятор рассматривает эти документы.

При этом в Нацбанке отметили, что регулятор пока не завершил проверку документов о согласовании покупки банка предыдущими инвесторами — Гусельниковым и Гуцериевым.

Также сообщается, что в ходе рассмотрения документов Нацбанк проверяет деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств, а срок такой проверки может составить 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, инвесткомпания VP Capital, принадлежащая белорусскому ИТ-предпринимателю Виктору Прокопене, 30 июня сообщила о начале подготовки к приобретению украинской дочерней структуры российского «Сбербанка». Прокопеня имеет общий бизнес с семьей Гуцериевых в партнерстве с инвестфондом Larnabel Enterprises.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В первом квартале 2017 года банк получил 44,306 млн грн прибыли, что на 16,6% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.