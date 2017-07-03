Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков ждут первенца - СМИ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
СМИ: у США - "лицензия" на вмешательства в дела РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
13:24 (мск), источник: УНИАН

НБУ получил документы от очередного покупателя «дочки» российского «Сбербанка»

Белорусский бизнесмен Прокопеня намерен стать владельцем 100% акций украинской дочки «Сбербанка» через «Паритетбанк».

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины получил пакет документов о приобретении 100% акций дочерней структуры российского государственного «Сбербанка» в Украине от гражданина Беларуси и Кипра Виктора Прокопени.

Читайте также
Минфин опубликовал письмо Коломойского с просьбой национализировать «ПриватБанк»

Ранее, 27 марта, российский «Сбербанк» объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов, а Национальный банк впоследствии сообщил о получении пакета документов для согласования приобретения 100% акций банка от граждан Великобритании и РФ Григория Гусельникова и Саида Гуцериева.

По информации НБУ, по документам, полученным 30 июня, Прокопеня намерен стать владельцем 100% акций украинской дочки «Сбербанка» через «Паритетбанк», и в настоящее время регулятор рассматривает эти документы.

При этом в Нацбанке отметили, что регулятор пока не завершил проверку документов о согласовании покупки банка предыдущими инвесторами — Гусельниковым и Гуцериевым.

Также сообщается, что в ходе рассмотрения документов Нацбанк проверяет деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств, а срок такой проверки может составить 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, инвесткомпания VP Capital, принадлежащая белорусскому ИТ-предпринимателю Виктору Прокопене, 30 июня сообщила о начале подготовки к приобретению украинской дочерней структуры российского «Сбербанка». Прокопеня имеет общий бизнес с семьей Гуцериевых в партнерстве с инвестфондом Larnabel Enterprises.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В первом квартале 2017 года банк получил 44,306 млн грн прибыли, что на 16,6% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

В Житомире суд арестовал подозреваемого в торговле боеприпасами из зоны АТО
На озере в Челябинской области погибли шесть человек
Фото на рассвете и вечеринка: как Германия отметила победу
Зафиксирован рекордный отток иностранного капитала из России
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Власти Германии заявили о гибели людей в ДТП в Баварии
МЧС: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
ФНС получила право блокировать анонимайзеры
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
«Внедорожные» Lada Vesta начали отправлять дилерам (фото) В сети появился снимок автовоза, который перевозит первую партию недавно рассекреченных вазовских универсалов
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо Актер, режиссер и сценарист, прославившийся благодаря образу бухгалтера-недотепы, скончался в Риме
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь