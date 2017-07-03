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13:25 (мск), источник: УНИАН

Государственные «Ощадбанк» и «Укргазбанк» возобновили работу после кибератаки

В «Ощадбанке» сообщили, что функциональность сервисов банка полностью восстановлена, при этом основные системы и клиентские средства не пострадали.

Отделения государственного «Ощадбанка» сегодня, 3 июля, возобновили работу в обычном режиме после массированной кибератаки на украинские информационные ресурсы 27 июня.

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Как сообщила пресс-служба финучреждения, функциональность сервисов банка полностью восстановлена, при этом основные системы и клиентские средства не пострадали.

Также сегодня возобновил работу отделений и клиентских сервисов государственный «Укргазбанк», сообщил УНИАН глава правления банка Кирилл Шевченко.

«Да, заработали», — сказал Шевченко.

По его словам, в настоящее время отмечается высокая нагрузка на «Клиент-Банк», но все системы банка работают, а средства клиентов сохранены.

«Пока не подключаем внешнюю электронную почту, на всякий случай», — добавил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.

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