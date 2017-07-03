Омичам, задолжавшим за капремонт, будут начислять пени
Причем штрафные санкции будут применяться даже к тем, кто задолжал оплату за один месяц.
Причем штрафные санкции будут применяться даже к тем, кто задолжал оплату за один месяц.
За неуплату взносов за капитальный ремонт начнут начислять пени — неплательщиков будут штрафовать в соответствии с законодательством.
Как сообщили в фонде, согласно ст. 7 закона Омской области от
В случае неуплаты в положенный срок в отношении собственника будут начислять штрафные санкции. Пени начисляются размером одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Так, до 10 июля собственники должны получить квитанции за июнь с информацией о начислении пени. В квитанциях за июль, которые
При этом начислять пени будут даже тем, кто задолжал плату за капремонт даже за 1 месяц. В фонде напомнили, что взносы на капремонт растут каждый год. К примеру, по итогам 2014 года уплата взносов составляла 48%, по итогам 2015 — 72,7%, а по итогам 2016 — 85,6%.