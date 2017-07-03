Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Филипп Киркоров с размахом отметил пятилетие сына
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
21Открытие Московского международного кинофестиваля
14:20 (мск), источник: Om1.ru

Омичам, задолжавшим за капремонт, будут начислять пени

Причем штрафные санкции будут применяться даже к тем, кто задолжал оплату за один месяц.

За неуплату взносов за капитальный ремонт начнут начислять пени — неплательщиков будут штрафовать в соответствии с законодательством.

Как сообщили в фонде, согласно ст. 7 закона Омской области от 18.07.2013 № 1568-ОЗ, ч. 1 ст. 171 ЖК РФ, собственники недвижимости, которые формируют фонд капитального ремонта на общем счете, обязаны вносить оплату за капремонт ежемесячно до 20 числа того месяца, который идет после расчетного.

В случае неуплаты в положенный срок в отношении собственника будут начислять штрафные санкции. Пени начисляются размером одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Так, до 10 июля собственники должны получить квитанции за июнь с информацией о начислении пени. В квитанциях за июль, которые омичи-неплательщики получат до 10 августа, также будут указаны пени.

При этом начислять пени будут даже тем, кто задолжал плату за капремонт даже за 1 месяц. В фонде напомнили, что взносы на капремонт растут каждый год. К примеру, по итогам 2014 года уплата взносов составляла 48%, по итогам 2015 — 72,7%, а по итогам 2016 — 85,6%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В двух округах Омска выявлены выбросы хлороводорода
Власти Германии заявили о гибели людей в ДТП в Баварии
Кремль прокомментировал санкции США в отношении дипсобственности
Фото на рассвете и вечеринка: как Германия отметила победу
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
На озере в Челябинской области погибли шесть человек
МЧС: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
«Внедорожные» Lada Vesta начали отправлять дилерам (фото) В сети появился снимок автовоза, который перевозит первую партию недавно рассекреченных вазовских универсалов
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо Актер, режиссер и сценарист, прославившийся благодаря образу бухгалтера-недотепы, скончался в Риме
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь