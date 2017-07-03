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17:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Кондиционеры в волгоградских автобусах проходят профилактику каждую ночь

Муниципальное транспортное предприятие «ВПАТП № 7» в 4 смены обслуживает автобусы. Перейти на круглосуточную смену пришлось из-за возросшего числа обслуживаемого автотранспорта, при этом многие из них выходят на маршрут с раннего утра, сообщает ВДТВ.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, техническое обслуживание ведется не только ходовой части машины, но и системы кондиционирования, видеонаблюдения и спутниковой связи.

В силу специфики волгоградского климата, системы охлаждения в автобусах нуждаются в регулярных дополнительных работах по очистке от пыли, пуха, насекомых. Оперативные профилактические работы — это гарантия готовности автопарка к выходу на линию к первому рейсу.

В частности, автобусы маршрута № 77 выходят на линию уже в 4:27, в парк автобусы возвращаются в 0:29. Однако существенного ремонта новые автобусы не требуют. В последние полгода не зафиксировано случаев выхода автобусов из строя. Однако если гарантийный ремонт потребуется, производить его представители завода будут на базе ПАТП.

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