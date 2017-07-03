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16:55 (мск), источник: Клопс.ru

До конца года на Острове вдоль Второй эстакады проложат автодорогу

Автомобильную дорогу на улице Генерала Павлова на Октябрьском острове должны построить до конца 2017 года. Об этом в понедельник, 3 июля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил руководитель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

Источник: Клопс.ru

По словам чиновника, проект уже готов и в настоящее время идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

Сейчас на улице Генерала Павлова практически отсутствует автомобильная дорога. Передвигаться на машине можно только по двору, отрезку грунтовки от Солнечного бульвара до съездов с эстакады и асфальтированному участку, ведущему от съезда к набережной Карбышева.

Новая трасса будет пролегать вдоль Второго эстакадного моста и соединит две набережные — Генерала Карбышева и Ветеранов.

В конце мая 2017 года жители Октябрьского острова ощутили на себе всю полноту транспортной блокады. Помимо перекрытых мостов — Высокого и Деревянного — и двух съездов на Остров, закрыли ещё и сквозное движение транспорта по съезду с Московского проспекта на Вторую эстакаду со стороны Литовского вала.

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