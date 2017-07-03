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14:31 (мск), источник: Капитал

НБУ: Гривня за полгода укрепилась на 4%

Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару на 1% за июнь и на 4% — с начала года, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь.

Источник: Капитал

Как сказано в документе, регулятор отмечает усиление объема поступлений валюты от нерезидентов, по сравнению с ее оттоком, что способствовало укреплению национальной украинской валюты.

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Кроме того, такая тенденция позволила регулятору покупать валюту для пополнения международных резервов, в частности.

Так, положительное сальдо покупки Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке составил около 300 млн долларов в июне и 1,4 млрд долларов — с начала года.

Напомним, Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во II квартале 2017 года. Потребительский спрос, по оценкам Национального банка, во II квартале продолжит расти в условиях повышения реальных заработных плат населения, а также формирование позитивных ожиданий благодаря укреплению курса гривны относительно доллара США.

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