НБУ: Гривня за полгода укрепилась на 4%

Как сказано в документе, регулятор отмечает усиление объема поступлений валюты от нерезидентов, по сравнению с ее оттоком, что способствовало укреплению национальной украинской валюты.

Кроме того, такая тенденция позволила регулятору покупать валюту для пополнения международных резервов, в частности.

Так, положительное сальдо покупки Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке составил около 300 млн долларов в июне и 1,4 млрд долларов — с начала года.

Напомним, Национальный банк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во II квартале 2017 года. Потребительский спрос, по оценкам Национального банка, во II квартале продолжит расти в условиях повышения реальных заработных плат населения, а также формирование позитивных ожиданий благодаря укреплению курса гривны относительно доллара США.