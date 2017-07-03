Средний Урал потратит 15 миллионов на язвенный скотомогильник

Свердловская область объявила два тендера, цель которых обезопасить территорию скотомогильника в поселке Первомайский (Сысертский район). Там захоронены останки животных, погибших от сибирской язвы, передает «Уралинформбюро».

По условиям аукционов, 13,3 миллионов рублей пойдет на оценку эпидемиологической безопасности прилегающей территории. Еще 2 с лишним миллиона потратят на обустройство самого скотомогильника.

Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут — он не обезопасил территорию захоронения должным образом.