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14:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал потратит 15 миллионов на язвенный скотомогильник

Его исследуют и обезопасят.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область объявила два тендера, цель которых обезопасить территорию скотомогильника в поселке Первомайский (Сысертский район). Там захоронены останки животных, погибших от сибирской язвы, передает «Уралинформбюро».

По условиям аукционов, 13,3 миллионов рублей пойдет на оценку эпидемиологической безопасности прилегающей территории. Еще 2 с лишним миллиона потратят на обустройство самого скотомогильника.

Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут — он не обезопасил территорию захоронения должным образом.

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