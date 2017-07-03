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15:10 (мск), источник: УНИАН

В Украине полноценно заработала система блокировки налоговых накладных с признаками фиктивности

Новый механизм, введенный для повышения эффективности борьбы с уклонениями от налогообложения, позволяет автоматически анализировать налоговую накладную на наличие рисков.

Источник: УНИАН

Система автоматической блокировки налоговых накладных начала работу в полноценном режиме с 1 июля, после тестовой работы с апреля 2017 года.

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Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, новый механизм, введенный Налоговым кодексом Украины для повышения эффективности борьбы с уклонениями от налогообложения, позволяет автоматически анализировать налоговую накладную на наличие рисков.

«Система построена таким образом, чтобы предупредительно реагировать на злоупотребления недобросовестных налогоплательщиков — не только видеть потенциальные нарушения, но и исключить необоснованное формирование налогового кредита даже до момента подачи налоговой декларации по НДС, уже на стадии регистрации налоговой накладной / расчета корректировки», — цитируются в сообщении слова и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

Так, система автоматизированного мониторинга соответствия накладных критериям оценки степени рисков осуществляется ГФС на основании анализа данных отчетных показателей налогоплательщиков, налоговой информации, а также информации, представленной налогоплательщиком по установленной форме, которая отражает специфику хозяйственной деятельности плательщика отдельно по каждому виду экономической деятельности.

В случае, если по результатам мониторинга установлено, что налоговая накладная соответствует определенным критериям, регистрация такой налоговой накладной останавливается.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля 2017 года система автоматического блокирования накладных НДС с признаками фиктивности работает в тестовом режиме, полноценно заработает с 1 июля 2017 года.

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