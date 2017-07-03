В Сочи сносят торговый павильон, из-за которого не могли расширить федеральную трассу
Разбирательства вокруг торгового павильона на Мамайском перевале длились не один год.
Разбирательства вокруг торгового павильона на Мамайском перевале длились не один год.
Накануне суд уже второй инстанции признал строение незаконным и вынес решение о сносе, сообщает
Данный магазин стоит на месте так называемого «бутылочного горлышка»: дорога сужается, часто возникают заторы. Теперь здесь смогут обустроить ещё одну полосу.
— В дальнейшем освобожденный участок дороги перейдет в управление УПРДОР Черноморье. Они планируют провести расширение территории, уже определились с проектом и начали работать, — сказал советник мэра Сочи Панайот Бербериди.
Также для борьбы с пробками на единственной дороге к центру Сочи в следующем году планируется построить пять надземных переходов: три в Лоо, в Якорной щели и в Вардане.