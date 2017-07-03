В Сочи сносят торговый павильон, из-за которого не могли расширить федеральную трассу

Накануне суд уже второй инстанции признал строение незаконным и вынес решение о сносе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Данный магазин стоит на месте так называемого «бутылочного горлышка»: дорога сужается, часто возникают заторы. Теперь здесь смогут обустроить ещё одну полосу.

— В дальнейшем освобожденный участок дороги перейдет в управление УПРДОР Черноморье. Они планируют провести расширение территории, уже определились с проектом и начали работать, — сказал советник мэра Сочи Панайот Бербериди.

Также для борьбы с пробками на единственной дороге к центру Сочи в следующем году планируется построить пять надземных переходов: три в Лоо, в Якорной щели и в Вардане.