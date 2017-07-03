В Калининградской области повысилась минимальная зарплата

С 1 января 2018 года «минималка» подрастет до 11 тысяч рублей в месяц.

Как заявлено, уровень МЗП будет практически соответствовать прогнозируемой величине прожиточного минимума трудоспособного населения в указанном периоде: 98% — 99%, прокомментировали собкору сетевой газеты «Янтарный Край — Online Калининград» в пресс-службе правительства Калининградской области.

«По уровню достигнутых обязательств Калининградская область занимает восьмое место по Российской Федерации с наибольшими размерами минимальных гарантий по оплате труда и третье место в Северо-Западном федеральном округе», — прокомментировала временно исполняющая обязанности министра социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

Утверждается, что увеличение оплаты труда коснется 70 тысяч работающих во всех отраслях экономики региона. Данные гарантии распространяются на все хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Калининградской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне 1 июля 2017 года, вырос на 300 рублей и составил 7 800 рублей.