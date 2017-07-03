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15:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Луценко: правоохранители расследуют несколько дел по «ПриватБанку»

Сообщается, что генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с «ПриватБанком».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины, антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком, сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на генпрокурора Юрий Луценко.

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Ранее Национальный банк Украины заявил, что бывшие владельцы «ПриватБанка» не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

Как сообщает издание, «генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с «ПриватБанком».

«Сразу после обращения председателя правления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении были наложены аресты на ликвидное имущество ПриватБанка и связанных с ним структур — более 700 объектов недвижимости ООО Приватофис», — сказал Луценко, слова которого приводит издание.

По его словам, ГПУ в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета Приватбанка.

«Готовятся подозрения. Также ГПУ изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые могли контролировать процессы в ПриватБанке», — добавил Луценко.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций «ПриватБанка».

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