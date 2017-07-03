Международный аэропорт «Уфа» перечислит в бюджет Башкирии 57 млн рублей дивидендов
УФА, 3 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. АО «Международный аэропорт «Уфа» перечислит в бюджет Республики Башкортостан 57 миллионов рублей дивидендов.
УФА, 3 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. АО «Международный аэропорт «Уфа» перечислит в бюджет Республики Башкортостан 57 миллионов рублей дивидендов.
«Данное решение было принято на годовом общем собрании акционеров “МАУ”. На выплату дивидендов будет направлено 35% чистой прибыли общества, что составляет 57 348 391 рубль 75 копеек. Оставшуюся прибыль компания направит на увеличение собственного капитала», — сообщает