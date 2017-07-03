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15:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Международный аэропорт «Уфа» перечислит в бюджет Башкирии 57 млн рублей дивидендов

УФА, 3 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. АО «Международный аэропорт «Уфа» перечислит в бюджет Республики Башкортостан 57 миллионов рублей дивидендов.

Источник: Башинформ

«Данное решение было принято на годовом общем собрании акционеров “МАУ”. На выплату дивидендов будет направлено 35% чистой прибыли общества, что составляет 57 348 391 рубль 75 копеек. Оставшуюся прибыль компания направит на увеличение собственного капитала», — сообщает пресс-служба аэропорта.

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