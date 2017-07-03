Ремонт дорог в Краснодаре продолжится до конца октября

— По поручению главы Краснодара этот вопрос — в повестке дня каждого аппаратного совещания, общественность и горожане должны знать, где и в какие сроки осуществляются работы, вместе контролировать качество дорожного ремонта, — прокомментировал ситуацию вице-мэр Сергей Васин.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, дорожные работы по федеральной программе будут завершены к концу октября этого года.

Напомним, в настоящее время в график ремонта дорог в Краснодаре включен 51 участок.