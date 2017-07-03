Ремонт дорог в Краснодаре продолжится до конца октября
На данный момент выполнено 15 процентов запланированных работ. Об этом отчитался директор департамента строительства Максим Карпенко на аппаратном совещании в мэрии.
На данный момент выполнено 15 процентов запланированных работ. Об этом отчитался директор департамента строительства Максим Карпенко на аппаратном совещании в мэрии.
— По поручению главы Краснодара этот вопрос — в повестке дня каждого аппаратного совещания, общественность и горожане должны знать, где и в какие сроки осуществляются работы, вместе контролировать качество дорожного ремонта, — прокомментировал ситуацию
Как сообщает
Напомним, в настоящее время в график ремонта дорог в Краснодаре включен 51 участок.