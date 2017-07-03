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16:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Восемь нижегородских перевозчиков оспаривают проведение конкурсов на новые маршруты

Как говорится в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области, индивидуальные предприниматели Наталья Назаренко, Андрей Белоусов, Сергей Шамин, Дмитрий Савин, Ирина Капустина, Сергей Конин, Хайдяр Хасянов, а также ООО «Авто-НН» обратились в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода.

Предприниматели просят признать недействительными открытые конкурсы № 1ТН от 30 мая и № 2НТ от 5 июня на право перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Нижнего Новгорода.

Заседание по этому делу назначено на 21 августа.

В качестве обеспечительных мер заявители также ходатайствовали приостановить проведение конкурсов. В обоснование своего прошения они сослались на то, что неприменение обеспечительных мер приведет к значительному ущербу и увольнению работников, обслуживающих маршруты Т-81, Т-49, Т-23, Т-66. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, два конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам объявлены в Нижнем Новгороде, первый из которых состоится 10 июля.

В первый лот входят шесть маршрутов. В частности, это маршруты: № 75 «Поселок Нагулино — Микрорайон Соцгород2», № 34 «Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры», № 81 «Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева», № 44 «Улица Космическая — Улица Пермякова» и № 13 «Автостанция “Канавинская” — Улица Адмирала Нахимова». По условиям конкурса на их должно быть по восемь автобусов средней вместимости. Маршрут № 88 «Поселок Дачный — Микрорайон Молитовский» должен иметь 7 автобусов малого класса.

На втором конкурсе будет разыгран лот, состоящий из трех маршрутов: маршрут № 49 «Улица Космическая — Мещерское озеро» (ранее — №№ 49 и 65), маршрут № 29 «Красное Сормово — Автовокзал «Щербинки» (заменит маршрут № 19) и маршрут № 86 «Автовокзал «Щербинки» — Микрорайон «Седьмое небо» (ранее по этому маршруту работало маршрутное такси № 66).

По итогам проведения открытых конкурсов на 23 маршрута и ввода в действие новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет работать 58 коммерческих маршрутов (сейчас действует 61 маршрут), 49 муниципальных маршрутов (сейчас — 59 маршрутов). Без изменений останутся действующие 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.

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