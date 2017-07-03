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17:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Госстат отчитался о существенном росте зарплат в Украине

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Среднемесячная заработная плата украинцев в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 36,8% — до 6494 грн, сообщила Государственная служба статистики.

Источник: "РИА Новости" Украина

Зарплаты в сфере авиационного транспорта были самыми высокими и составляли за пять первых месяцев текущего года в среднем 27399 грн, что на 25,4% больше прошлогоднего показателя.

Также высокооплачиваемыми видами экономической деятельности являлись сфера финансов и страховой деятельности, где уровень зарплаты достигал в январе-мае в среднем 12256 грн, что на 24,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наименее оплачиваемая сфера деятельности в Украине, по данным Госстата, — почтовая и курьерская деятельность. Несмотря на то, что заработная плата в данной сфере выросла на 36,6% по сравнению с прошлым годом, в январе-мае 2017 года она составляла всего 3488 грн, отмечает УНИАН.

С января по май 2017 года рост средней зарплаты в Украине, по данным Госстата, составил 8%.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 повысил минимальную зарплату до 3200 тысяч гривен.

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