Госстат отчитался о существенном росте зарплат в Украине
КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Среднемесячная заработная плата украинцев в
КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Среднемесячная заработная плата украинцев в
Зарплаты в сфере авиационного транспорта были самыми высокими и составляли за пять первых месяцев текущего года в среднем 27399 грн, что на 25,4% больше прошлогоднего показателя.
Также высокооплачиваемыми видами экономической деятельности являлись сфера финансов и страховой деятельности, где уровень зарплаты достигал в
Наименее оплачиваемая сфера деятельности в Украине, по данным Госстата, — почтовая и курьерская деятельность. Несмотря на то, что заработная плата в данной сфере выросла на 36,6% по сравнению с прошлым годом, в
С января по май 2017 года рост средней зарплаты в Украине, по данным Госстата, составил 8%.
Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 повысил минимальную зарплату до 3200 тысяч гривен.