Петербург готов потратить на капремонт Шлиссельбургского шоссе более миллиарда рублей

Ранее «Фонтанка» сообщала, что необходимые для ремонта средства будут выделены из резервного фонда Петербурга.

Об аукционе сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается замена дорожного полотна и тротуаров, устройство берегоукрепленияи переоборудвание инженерных сетей. Завершить работы необходимо к концу 2018 года.

Весной стало известно, что береговая территория напротив нескольких домов в Усть-Ижоре обвалилась, что и сделало необходимым проведение аварийного ремонта.

Весной стало известно, что береговая территория напротив нескольких домов в Усть-Ижоре обвалилась, что и сделало необходимым проведение аварийного ремонта.

Как сообщают в Смольном, дорога по Шлиссельбургскому шоссе существовала еще в XVIII веке — частично булыжное мощение тракта сохранилось в Усть-Ижоре. Работы будут вестись под археологическим наблюдением, а проезжую часть на этом участке замостят булыжником, сохраняя исторический облик.

Предоплагается, что именно в этом районе произошла битва войск Александра Невского со шведами в 1240 году.