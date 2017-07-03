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18:22 (мск), источник: Фонтанка

Петербург готов потратить на капремонт Шлиссельбургского шоссе более миллиарда рублей

Дирекция транспортного строительства 3 июля объявила электронный аукцион на работы по капремонту Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы. Максимальная стоимость — 1,107 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об аукционе сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Предполагается замена дорожного полотна и тротуаров, устройство берегоукрепленияи переоборудвание инженерных сетей. Завершить работы необходимо к концу 2018 года.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что необходимые для ремонта средства будут выделены из резервного фонда Петербурга.

Весной стало известно, что береговая территория напротив нескольких домов в Усть-Ижоре обвалилась, что и сделало необходимым проведение аварийного ремонта.

Как сообщают в Смольном, дорога по Шлиссельбургскому шоссе существовала еще в XVIII веке — частично булыжное мощение тракта сохранилось в Усть-Ижоре. Работы будут вестись под археологическим наблюдением, а проезжую часть на этом участке замостят булыжником, сохраняя исторический облик.

Предоплагается, что именно в этом районе произошла битва войск Александра Невского со шведами в 1240 году.

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