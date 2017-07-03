Закон о сносе пятиэтажек в Москве обжалован в Конституционном суде

По словам адвоката, конституция разрешает принудительное отчуждение имущества только в интересах государства и только при условии равноценного возмещения стоимости отчужденного имущества, а ограничить права граждан можно только в интересах защиты страны.

При этом, отмечает он, по закону о реновации эта процедура будет проводиться для того, чтобы создать благоприятные условия для проживания граждан, то есть выгодоприобретателями будут частные лица, а не государство.

Кроме того, Лилин считает, что при назначении компенсаций жильцам сносимых домов власти учитываеют только стоимость их квартир, но не стоимость земли под домом. В целом, по мнению адвоката, закон легализует «принудительное изъятие собственности для нужд города».