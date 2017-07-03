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17:42 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Закон о сносе пятиэтажек в Москве обжалован в Конституционном суде

Жительница Москвы Оксана Юнанова направила в Конституционный суд России жалобу на закон о реновации, который предусматривает массовый снос в городе домов, большинство из которых — пятиэтажки.

Адвокат Даниил Лилин, представляющий интересы Юнановой, пояснил изданиям РБК и «Медуза», что его клиентка считает подписанный президентом Владимиром Путиным 1 июля закон противоречащим российской конституции.

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По словам адвоката, конституция разрешает принудительное отчуждение имущества только в интересах государства и только при условии равноценного возмещения стоимости отчужденного имущества, а ограничить права граждан можно только в интересах защиты страны.

При этом, отмечает он, по закону о реновации эта процедура будет проводиться для того, чтобы создать благоприятные условия для проживания граждан, то есть выгодоприобретателями будут частные лица, а не государство.

Кроме того, Лилин считает, что при назначении компенсаций жильцам сносимых домов власти учитываеют только стоимость их квартир, но не стоимость земли под домом. В целом, по мнению адвоката, закон легализует «принудительное изъятие собственности для нужд города».

Закон о реновации жилищного фонда в Москве, предполагающий снос пятиэтажек, был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля.

Программа реновации, по словам мэра Москвы Собянина, рассчитана на 15 лет и предполагает массовое расселение и снос домов в Москве. В списке домов, подлежащих сносу, числятся 4,5 тысячи зданий.

По данным мэрии, за снос проголосовали жители 4079 домов, то есть около 90% всех участников голосования. Против участия в программе проголосовали жильцы примерно 460 домов.

На протяжении всего процесса подготовки и принятия закона о реновации в Москве продолжались массовые протесты против него.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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