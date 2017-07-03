«Газпром» выделит на строительство семи межпоселковых газопроводов в Ростовской области 200 млн рублей
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Был построен 41 газопровод общей протяженностью около 760 км. Уровень газификации в регионе увеличен до 86,7%.
В 2017 году «Газпромом» предусмотрено 200 млн руб. для продолжения строительства семи межпоселковых газопроводов. Сейчас ведется разработка
Также планируется реконструкция ГРС «Гуково» и «Шахты-2». По этим объектам подготовлена проектная документация, в этом году компания планирует приступить к