«Газпром» выделит на строительство семи межпоселковых газопроводов в Ростовской области 200 млн рублей

Был построен 41 газопровод общей протяженностью около 760 км. Уровень газификации в регионе увеличен до 86,7%.

В 2017 году «Газпромом» предусмотрено 200 млн руб. для продолжения строительства семи межпоселковых газопроводов. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации для сооружения 22 газопроводов.