Санаторий «Воронеж» в городе Ессентуки продают за 450 миллионов рублей

В легальных точках продажи спиртного практически не осталось поддельного алкоголя. Руководитель регионального Департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов рассказал об успешном внедрении программы ЕГАИС.

По его словам, в Воронежской области больше нет дефицита необходимого оборудования. Считыватели и кассовые аппараты с выходом в интернет поставляются в нужных количествах.

Автоматизированная система с 1 июля работает почти в каждой стационарной точке продажи спиртного.

Также глава департамента ответил на вопрос по поводу санатория «Воронеж». Здравница в городе Ессентуки принадлежит Воронежской области, однако её готовы продать в частные руки. Сергей Юсупов отметил, что решение это связано со сложностью управления непрофильным активом в другом регионе.

При этом санаторий пользуется популярностью у отдыхающих и ежегодно показывает прибыль. Однако покупателей довольно долго найти не удаётся.

Сергей Юсупов, руководитель Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области:

«Из плана приватизации его исключать никто не будет, но и за бесценок область продавать его тоже не будет. Неоднократно выставлялось порядка 450−480 миллионов рублей. В нашем понимании, это минимальная цена, за которую можно продавать такой санаторий».