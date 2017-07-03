Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Рейс из Антальи в Москву задержали из-за случившегося с самолетом
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Украинцы отказались ездить в Россию по визам — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
17:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Санаторий «Воронеж» в городе Ессентуки продают за 450 миллионов рублей

Здравница в городе Ессентуки принадлежит Воронежской области, однако её готовы продать в частные руки.

В легальных точках продажи спиртного практически не осталось поддельного алкоголя. Руководитель регионального Департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов рассказал об успешном внедрении программы ЕГАИС.

По его словам, в Воронежской области больше нет дефицита необходимого оборудования. Считыватели и кассовые аппараты с выходом в интернет поставляются в нужных количествах.

Автоматизированная система с 1 июля работает почти в каждой стационарной точке продажи спиртного.

Также глава департамента ответил на вопрос по поводу санатория «Воронеж». Здравница в городе Ессентуки принадлежит Воронежской области, однако её готовы продать в частные руки. Сергей Юсупов отметил, что решение это связано со сложностью управления непрофильным активом в другом регионе.

При этом санаторий пользуется популярностью у отдыхающих и ежегодно показывает прибыль. Однако покупателей довольно долго найти не удаётся.

Сергей Юсупов, руководитель Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области:

«Из плана приватизации его исключать никто не будет, но и за бесценок область продавать его тоже не будет. Неоднократно выставлялось порядка 450−480 миллионов рублей. В нашем понимании, это минимальная цена, за которую можно продавать такой санаторий».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как тонула столица: "вселенский потоп" глазами очевидцев
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Как тонула столица: "вселенский потоп" глазами очевидцев
CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа
Дошкольников запретили оставлять в машине без присмотра взрослых
Cорванная пресс-конференция: как Германия отметила победу в КК
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Погибшие на озере под Челябинском нарушили правила безопасности
Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в России
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь