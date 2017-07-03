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17:55 (мск), источник: Ipress.ua

Украина установила рекорд по экспорту зерновых

В 2016/2017 маркетинговом году (июль-июнь), который завершился 30 июня, Украина экспортировала 43800000 тонн зерновых, что является абсолютным рекордом для страны.

Источник: Ipress.ua

«Рекордный урожай прошлого года — 66 млн тонн — сформировал ресурс для экспорта на уровне 43800000 тонн, что является историческим максимумом для Украины. Положительная динамика наблюдалась и в рекордном экспорте муки — 369,4 тыс. тонн, что свидетельствует о постепенной переориентации экспортеров на поставку продукции с более высокой добавленной стоимостью», — сообщает сайт Минагрополитики.

Напомним, что за четыре месяца 2017 года в экспорте готовой продукции из Украины в страны ЕС появились 39 новых товарных позиций по сравнению с четырьмя месяцами 2016 года.

Стоит отметить, что Европарламент проголосовал за увеличение квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины.

От 22 мая для Украины официально стал открытым рынок Китая для экспорта говядины.

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