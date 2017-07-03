Более 70 автобусов МП «Нижегородпассажиравтотранс» не вышли в рейсы из-за окончания контракта на поставку газомоторного топлива

По словам собеседника, на минувшей неделе состоялись торги на право поставки газомоторного топлива для нужд «Нижегородпассажиравтотранса», конкурс проведен и определена компания, которая с 10 июля приступит к заправке подвижного состава муниципальных автотранспортных предприятий. Предыдущий контракт на поставку топлива для муниципальных автобусов, работающих на газомоторном топливе, закончился. В связи с этим уже 3 июля возникли проблемы с заправкой автобусов.

«Хотелось бы обратиться к руководству Нижнего Новгорода и поставить вопрос о ситуации в “Нижегородпассажиравтотрансе”. С приходом на предприятие Дмитрия Цыганкова ситуация там не улучшилась, проблемы не решаются. Руководитель без финансовой помощи администрации Нижнего Новгорода самостоятельно решить проблемы предприятия не в состоянии, а городской власти он, по всей видимости, о проблемах НПАТа не докладывает. Долги перед поставщиками запчастей и топлива нарастают, разрыв при заключении контрактов допускают, ОСАГО “забывают” продлить. Вопрос к менеджменту и компетентности руководителя», — добавил собеседник агентства.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда автобусы НПАТа не выходят в рейсы из-за проблем с заправкой топливом. В июле 2016 года и декабре 2015 года поставка топлива муниципальному общественному транспорту Нижнего Новгорода была прекращена из-за миллионных долгов МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Кроме того, на минувшей неделе у МП «Нижегородпассажиравтотранс» возникли проблемы с продлением договоров автогражданской ответственности автобусов большой вместимости. Из-за окончания сроков действия полисов ОСАГО 3 июля могли не выйти на маршруты почти 30 автобусов МП «НПАТ». Однако, администрация Нижнего Новгорода руководство предприятия в конце рабочего дня пятницы 30 июня смогли урегулировать проблему и вопрос об оплате полисов был решен. .

Напомним, что в марте 2017 года расчетный счет МП «Нижегородпассажиравтотранс» был арестован за неуплату налогов. Расчетный счет в банке арестован в связи с просроченной задолженностью в ПФР, добавил собеседник агентства. Долг «Нижегородпассажиравтотранса» Пенсионному фонду РФ составляет почти 70 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что «Нижегородпассажиравтотранс» является убыточным муниципальным предприятием. Чистый убыток предприятия за 9 месяцев 2016 года составил 163 млн. рублей.

СПРАВКА

Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» крупнейший в городе перевозчик, имеющий огромный опыт в данной сфере деятельности, начиная с 1939 года.

Ежедневно на дороги Нижнего Новгорода выходят автобусы большой вместимости (ЛиАЗ и МАЗ), которые перевозят около 300 тысяч пассажиров, из которых 153 тысячи или порядка 51% — пассажиры льготных категорий. В месяц предприятие перевозит около 8 миллионов нижегородцев и гостей города.