Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Как недосып влияет на мозг
Следствие по делу о гибели «пьяного» мальчика в ДТП завершено
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков ждут первенца - СМИ
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
18:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 70 автобусов МП «Нижегородпассажиравтотранс» не вышли в рейсы из-за окончания контракта на поставку газомоторного топлива

Более 70 автобусов МП «Нижегородпассажиравтотранс» не вышли в рейсы из-за окончания контракта на поставку газомоторного топлива, сообщил источник агентства в руководстве предприятия.

По словам собеседника, на минувшей неделе состоялись торги на право поставки газомоторного топлива для нужд «Нижегородпассажиравтотранса», конкурс проведен и определена компания, которая с 10 июля приступит к заправке подвижного состава муниципальных автотранспортных предприятий. Предыдущий контракт на поставку топлива для муниципальных автобусов, работающих на газомоторном топливе, закончился. В связи с этим уже 3 июля возникли проблемы с заправкой автобусов.

«Хотелось бы обратиться к руководству Нижнего Новгорода и поставить вопрос о ситуации в “Нижегородпассажиравтотрансе”. С приходом на предприятие Дмитрия Цыганкова ситуация там не улучшилась, проблемы не решаются. Руководитель без финансовой помощи администрации Нижнего Новгорода самостоятельно решить проблемы предприятия не в состоянии, а городской власти он, по всей видимости, о проблемах НПАТа не докладывает. Долги перед поставщиками запчастей и топлива нарастают, разрыв при заключении контрактов допускают, ОСАГО “забывают” продлить. Вопрос к менеджменту и компетентности руководителя», — добавил собеседник агентства.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда автобусы НПАТа не выходят в рейсы из-за проблем с заправкой топливом. В июле 2016 года и декабре 2015 года поставка топлива муниципальному общественному транспорту Нижнего Новгорода была прекращена из-за миллионных долгов МП «Нижегородпассажиравтотранс».

Кроме того, на минувшей неделе у МП «Нижегородпассажиравтотранс» возникли проблемы с продлением договоров автогражданской ответственности автобусов большой вместимости. Из-за окончания сроков действия полисов ОСАГО 3 июля могли не выйти на маршруты почти 30 автобусов МП «НПАТ». Однако, администрация Нижнего Новгорода руководство предприятия в конце рабочего дня пятницы 30 июня смогли урегулировать проблему и вопрос об оплате полисов был решен. .

Напомним, что в марте 2017 года расчетный счет МП «Нижегородпассажиравтотранс» был арестован за неуплату налогов. Расчетный счет в банке арестован в связи с просроченной задолженностью в ПФР, добавил собеседник агентства. Долг «Нижегородпассажиравтотранса» Пенсионному фонду РФ составляет почти 70 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что «Нижегородпассажиравтотранс» является убыточным муниципальным предприятием. Чистый убыток предприятия за 9 месяцев 2016 года составил 163 млн. рублей.

СПРАВКА

Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» крупнейший в городе перевозчик, имеющий огромный опыт в данной сфере деятельности, начиная с 1939 года.

Ежедневно на дороги Нижнего Новгорода выходят автобусы большой вместимости (ЛиАЗ и МАЗ), которые перевозят около 300 тысяч пассажиров, из которых 153 тысячи или порядка 51% — пассажиры льготных категорий. В месяц предприятие перевозит около 8 миллионов нижегородцев и гостей города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа
Дошкольников запретили оставлять в машине без присмотра взрослых
Cорванная пресс-конференция: как Германия отметила победу в КК
Ткачев рассказал, как вино может ускорить демографический рост
Погибшие на озере под Челябинском нарушили правила безопасности
Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в России
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Победа Германии и идеальная организация: в РФ завершился КК Кубок конфедераций по футболу в России закончился победой сборной Германии над командой Чили в финале
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь