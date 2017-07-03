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18:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в ближайшие две недели снесут восемь многоквартирных домов

В понедельник, 3 июля 2017 года, на совещании в городской администрации обсудили ход сноса расселенных аварийных многоквартирных домов.

Олег Зацепин, возглавляющий управление жилищных отношений, сообщил о том, что с 2010 по 2016 годы в Воронеже были снесены 108 таких строений.

В городском бюджете на снос аварийных домов предусмотрены 10 млн рублей. Муниципальные контракты заключены на выполнение этих работ почти на 6,7 млн рублей. Торги на снос новом и разработку проектной документации по сносу на 1,3 млн.

«В рамках подпрограммы “Снос расселенных аварийных многоквартирных домов” на территории Воронежа в 2017 году снесены 16 аварийных расселенных домов, в том числе, 10 домов, в которых произошли возгорания, а также два дома на безвозмездной основе, — пояснил Олег Зацепин. — До середины июля 2017-го предстоит снести 8 домов».

На заседании призвали сносить дома по графику, ведь заброшенные строения могут загораться.

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