Казком объявил о погашении БТА банком займа в 2,4 трлн тенге

«АО “Казкоммерцбанк” сообщает, что 3 июля 2017 года АО “БТА Банк” произвело погашение задолженности по займу, предоставленному АО “БТА Банк” Казкоммерцбанком на сумму 2,4 трлн тенге. По остатку задолженности в размере 64,8 млрд тенге Банком было произведено списание за счет сформированных провизий. Таким образом, по состоянию на 3 июля 2017 года задолженность АО “БТА Банк” перед Банком погашена в полном объеме», — говорится в сообщении.

«Заем, предоставленный АО “БТА Банк”, является для Казкоммерцбанка крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и сделкой с лицом, связанным с Банком особыми отношениями», — отмечается в сообщении.