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18:42 (мск), источник: Newtimes.kz

Казком объявил о погашении БТА банком займа в 2,4 трлн тенге

БТА Банк погасил Казкоммерцбанку задолженность по займу в сумме 2,4 трлн тенге, на остаток, в размере 64,8 млрд, было произведено списание, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт Казкома.

Источник: Reuters

«АО “Казкоммерцбанк” сообщает, что 3 июля 2017 года АО “БТА Банк” произвело погашение задолженности по займу, предоставленному АО “БТА Банк” Казкоммерцбанком на сумму 2,4 трлн тенге. По остатку задолженности в размере 64,8 млрд тенге Банком было произведено списание за счет сформированных провизий. Таким образом, по состоянию на 3 июля 2017 года задолженность АО “БТА Банк” перед Банком погашена в полном объеме», — говорится в сообщении.

«Заем, предоставленный АО “БТА Банк”, является для Казкоммерцбанка крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и сделкой с лицом, связанным с Банком особыми отношениями», — отмечается в сообщении.

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