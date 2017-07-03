Симферополь получит 213 млн руб на ремонт дорожного покрытия — Аксенов

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов после рабочей встречи с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым и начальником ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Алексеем Сафроновым.

Эти деньги, по словам Аксенова, потратят на ремонт основных улиц. Дороги в частном секторе планируют отремонтировать в ближайшие три года. Соответствующую программу администрация Симферополя должна подготовить до 1 ноября.

«К сожалению, на данном этапе мы не можем охватить частный сектор, хотя подобную программу необходимо разработать на 2018−2020 гг. С учетом того, что бюджет закладывается на три года, уже до 1 ноября необходимо сформировать все свои предложения по данному направлению работы. В первую очередь, безусловно, следует обратить внимание на подъезды в частный сектор, чтобы люди с любого района смогли добраться до работы», — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что в настоящий момент в администрации крымской столицы совместно со Службой автомобильных дорог Крыма составлен график работ по 40 основным улицам, которые в первую очередь нуждаются в ремонте. График работ и перечень улиц, по заверению Аксенова, будет опубликован на сайте горадминистрации в ближайшее время.

Кроме того, глава РК сообщил, что ремонт на ул. Толстова в Симферополе завершат 10 октября.

«Также активно продолжаются работы по ул. Толстого. На данный момент подрядчик соблюдает график, и планируется, что к началу отопительного сезона 10 октября все процессы будут завершены», — отметил он.

Кроме того, по данным главы Крыма, в Симферополе разрабатывают программу по поднятию люков. Планируется, что будут установлены усиленные дорожные плиты. «Пока что технология лишь выбирается, однако эта работа должна быть проведена в обязательном порядке», — заметил Аксенов.