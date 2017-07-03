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20:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Минфин докапитализирует «ПриватБанк» на 38,5 млрд гривен

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины приняло решение докапитализировать «ПриватБанк» на 38,565 млрд гривен.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Министерство финансов приняло решение об увеличении размера уставного капитала Приватбанка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов на сумму 38,565 млрд гривен», — сообщают Украинские новости.

Номинальная стоимость одной акции — 280 гривен, а рыночная — 0,168 гривен.

Ранее Министерство финансов на своем сайте опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы «ПриватБанка» направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

В конце 2016 года правительство национализировало «ПриватБанк», крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций «ПриватБанка» за 1 гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию «ПриватБанка» частично незаконной. Также истцы потребовали от «ПриватБанка» вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), суд удовлетворил их требования. Нацбанк заявил, что возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал «ПриватБанка» и намерен их обжаловать.

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