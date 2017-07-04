Сносить аварийные дома в Воронеже мешают и люди, и инфраструктура

В данный момент работы по демонтажу идут на восьми объектах. Всего же с начала года удалось разобрать с полтора десятка таких зданий.

Причём, лишь малую часть из них за счёт инвестора — по программе сноса и застройки ветхого многоквартирного жилья. В управлении жилищных отношений говорят, часть аварийных домов не демонтируют из-за их нежилых помещений — все они находятся в государственной собственности, а также во владении физических или юридических лиц.

Договориться с такими собственниками сложнее, чем с обычными жителями города — в частности потому, что предприниматели неохотно перевозят свой бизнес на другое место.

Помимо этого, мешает сносу аварийных объектов и транзитные сети внутри них. Например, дом на Пирогова не могут снести из-за того, что через него проходят коммуникации, которые обеспечивают теплом и горячей водой соседнюю школу.

Вадим Кстенин, первый заместитель главы г. Воронежа:

«Будем в еженедельном режиме контролировать работу. Потому что эти аварийные дома, они действительно несут угрозу жизни и здоровью людей. Это не просьба, считайте, что это распоряжение. Срочно вынести тепловые сети по Пирогова и закончить работы. Дать возможность коллегам снести аварийное здание».