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09:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

Сносить аварийные дома в Воронеже мешают и люди, и инфраструктура

Демонтаж домов после расселения возьмут на особый контроль в мэрии. Об этом 3 июля заявил первый заместитель главы города Вадим Кстенин.

В данный момент работы по демонтажу идут на восьми объектах. Всего же с начала года удалось разобрать с полтора десятка таких зданий.

Причём, лишь малую часть из них за счёт инвестора — по программе сноса и застройки ветхого многоквартирного жилья. В управлении жилищных отношений говорят, часть аварийных домов не демонтируют из-за их нежилых помещений — все они находятся в государственной собственности, а также во владении физических или юридических лиц.

Договориться с такими собственниками сложнее, чем с обычными жителями города — в частности потому, что предприниматели неохотно перевозят свой бизнес на другое место.

Помимо этого, мешает сносу аварийных объектов и транзитные сети внутри них. Например, дом на Пирогова не могут снести из-за того, что через него проходят коммуникации, которые обеспечивают теплом и горячей водой соседнюю школу.

Вадим Кстенин, первый заместитель главы г. Воронежа:

«Будем в еженедельном режиме контролировать работу. Потому что эти аварийные дома, они действительно несут угрозу жизни и здоровью людей. Это не просьба, считайте, что это распоряжение. Срочно вынести тепловые сети по Пирогова и закончить работы. Дать возможность коллегам снести аварийное здание».

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