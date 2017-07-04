Должникам приоткроют «железный занавес»

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С 10 до 30 тыс. рублей может увеличиться минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу. Такие поправки в закон «Об исполнительном производстве» подготовил думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщил «Известиям» член комитета Зариф Байгускаров. Новации должны вступить в силу 1 октября этого года. При этом послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление.

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Думский комитет по госстроительству и законодательству на своем заседании 4 июля планирует утвердить поправки ко второму чтению в правительственный законопроект, предусматривающий изменения в закон «Об исполнительном производстве», следует из его повестки. Кабмин внес его в Госдуму в октябре прошлого года. Изначально документ был направлен на ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за границу (сейчас это занимает от 7 до 10 дней). Премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре на заседании правительства отмечал, что эта процедура «должна быть значительно короче, не больше суток». Законопроект, внесенный в ГД кабмином, предполагал, что запрет на выезд сможет снимать не только пристав-исполнитель (который его и устанавливает), но и приставы при директоре ФССП — в случае, если данные о выплате долга есть в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

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Ко второму чтению идея ускорения снятия ограничений на выезд сохранилась, следует из обновленной версии законопроекта, с которой ознакомились «Известия». В документе появилось уточнение: взаимодействие приставов и ФСБ должно идти в электронном виде, а его порядок и сроки должен определить Минюст по согласованию с ФСБ. Как рассказал «Известиям» депутат Зариф Байгускаров (ЕР), ранее возглавлявший УФССП по республике Башкортостан, предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Ко второму чтению законопроект увеличивает сумму долга, при которой пристав может ограничить выезд человеку за границу, с 10 до 30 тыс. рублей.

Но этот «порог» увеличивается лишь временно. У должника есть пять дней для добровольного погашения долга (это предусмотрено действующим законодательством). Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, «невыездной порог» будет вновь понижен до 10 тыс. рублей. Это касается, в частности, долгов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, а также — любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе.

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