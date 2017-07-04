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01:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров за первое полугодие 2017 года уменьшилось на 74 миллиона долларов. Информация об этом содержится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, опубликованном в понедельник, 3 июля.

Источник: Reuters

Согласно рейтингу, богатейший гражданин России — основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, за полгода потерял 1,11 миллиарда долларов, его состояние — 15,8 миллиарда. В рейтинге он занимает 58 место.

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За Мордашовым следует глава «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов, до 15,8 миллиарда. Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин за полгода потерял $1,08 миллиарда долларов, с состоянием в 15,5 миллиардов он расположился на 62 месте.

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг с начала 2017 года стал богаче на 1 миллиард долларов, Bloomberg оценивает его состояние в 15,2 миллиарда. Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин обладает 14,1 миллиарда долларов, за полгода рост его капитала составил 1,03 миллиарда.

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман увеличил свой капитал на 857 миллионов долларов до 14,1 миллиарда. Основатель USM Holdings Алишер Усманов с 14 миллиардами занимает 81 позицию в рейтинге, за полгода его состояние выросло на 1,05 миллиарда долларов.

Всего в списке 26 представителей России. Первое место занимает обладатель 89,2 миллиардов долларов основатель Microsoft Билл Гейтс, который за шесть месяцев 2017 года увеличил свое состояние на 6,83 миллиарда.

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