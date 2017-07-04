Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
От чего вас спасет спиннер
«Как гром среди ясного неба»: Машкова не пустили в Одессу
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
9В Китае сошли два оползня
02:25 (мск), источник: Ведомости

В России почти везде принимают карты «Мир»

С1 июля все банкоматы, POS-терминалы в торговых точках, а также интернет-магазины должны принимать национальные платежные инструменты — карты «Мир». Эта обязанность была и раньше, но закон не устанавливал срок, и банки не торопились — до тех пор, пока 1 мая президент не подписал поправки в закон.

Источник: РИА "Новости"

На 1 апреля, по данным ЦБ, в России было 193 614 банкоматов и 1,82 млн POS-терминалов в торговых точках (более свежих данных нет). К 1 июля карты «Мир» принимались к оплате в 195 629 банкоматах и 1,79 млн POS-терминалов (данные обновляются раз в неделю. — «Ведомости»), говорится на сайте платежной системы.

Представитель ЦБ более свежую статистику количества устройств не предоставил, но заверил, что, «как и ожидалось, почти 100% банкоматов и терминалов принимают национальный платежный инструмент». То же следует и из слов представителя «Мира».

Читайте также
СМИ: карта «Мир» станет электронной зачетной книжкой

Карта «Мир» не принимается в единицах устройств у нескольких банков, указал представитель ЦБ: «Мы работаем в тесном контакте с этими банками для завершения работ по приему карт “Мир” в их устройствах в кратчайшие сроки». С весны ЦБ, по рассказам банкиров, стал требовать от них регулярных отчетов о том, как они настраивают сеть приема «Мира».

Для небольших игроков затраты на вступление в систему ради нескольких операций в своих устройствах были слишком высоки. В феврале «Мир» отменил для 200 таких банков свой самый большой сбор в 400 000 руб. В большинстве случаев это помогло. Впрочем, один банкир знает случай, когда банк перед 1 июля отказался от банкоматов, чтобы не нарушать закон.

Оценить доступность оплаты картой «Мир» в интернете сложнее — нет статистики. «К 1 июля у нас была обязанность обеспечить прием карт “Мир” в торговых точках. Мы подключили всех, кого обслуживаем», — говорит начальник управления электронной коммерции Альфа-банка Игорь Арефьев.

Читайте также
«Мир» придет в торговые точки

Для полноценного приема карт «Мир» в интернете необходимо настроить технологию безопасной оплаты MirAccept (аналог 3D-Secure). Сначала ее должен внедрить банк, обслуживающий торговую точку, объясняет Арефьев, затем интернет-магазин, но многое зависит и от эмитента карты: если он не поддерживает MirAccept, операция может быть отклонена.

Как эмитент «ВТБ 24» поддерживает эту технологию, розничный бизнес ВТБ запустит функцию в ближайшее время, все партнеры группы ВТБ в интернете принимают «Мир» и поддерживают MirAccept, заявил представитель группы. Все торговые точки, обслуживаемые Сбербанком, в интернете принимают карты «Мир», сказал его представитель. По его словам, MirAccept будет поддерживаться как для эмиссии, так и для приема карт не позднее сентября.

«Открытие» предоставило возможность принимать «Мир» всем партнерам с использованием MirAccept, подавляющее большинство этим пользуется, но некоторые эмитенты запрещают проведение операций онлайн, говорит его представитель, как эмитент банк только готовится запустить MirAccept. По словам представителя Бинбанка, 100% его точек в интернете принимают «Мир» и поддерживают MirAccept, как эмитент банк применяет эту технологию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Правительство может перенести закон Яровой на пять лет
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
ФСБ предложила новые правила режима в пограничной зоне
Глава Сбербанка в Чечне подозревается в махинациях на млрд руб.
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Главные ошибки при установке бытовых приборов
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Владимир Путин подписал закон о реновации
Власти сообщили, сколько средств уже вложено в Новую Москву
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь