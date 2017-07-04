В России почти везде принимают карты «Мир»

Источник: РИА "Новости"

На 1 апреля, по данным ЦБ, в России было 193 614 банкоматов и 1,82 млн POS-терминалов в торговых точках (более свежих данных нет). К 1 июля карты «Мир» принимались к оплате в 195 629 банкоматах и 1,79 млн POS-терминалов (данные обновляются раз в неделю. — «Ведомости»), говорится на сайте платежной системы. Представитель ЦБ более свежую статистику количества устройств не предоставил, но заверил, что, «как и ожидалось, почти 100% банкоматов и терминалов принимают национальный платежный инструмент». То же следует и из слов представителя «Мира».

Карта «Мир» не принимается в единицах устройств у нескольких банков, указал представитель ЦБ: «Мы работаем в тесном контакте с этими банками для завершения работ по приему карт “Мир” в их устройствах в кратчайшие сроки». С весны ЦБ, по рассказам банкиров, стал требовать от них регулярных отчетов о том, как они настраивают сеть приема «Мира». Для небольших игроков затраты на вступление в систему ради нескольких операций в своих устройствах были слишком высоки. В феврале «Мир» отменил для 200 таких банков свой самый большой сбор в 400 000 руб. В большинстве случаев это помогло. Впрочем, один банкир знает случай, когда банк перед 1 июля отказался от банкоматов, чтобы не нарушать закон. Оценить доступность оплаты картой «Мир» в интернете сложнее — нет статистики. «К 1 июля у нас была обязанность обеспечить прием карт “Мир” в торговых точках. Мы подключили всех, кого обслуживаем», — говорит начальник управления электронной коммерции Альфа-банка Игорь Арефьев.

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